Roma, 23 mag – Nude e con fango addosso, Ultima Generazione si inventa un’altra pagliacciata. Di nuovo davanti al Senato. Gli eco-illogici stavano manifestando di fronte a Palazzo Madama, quando d’un tratto due ragazze del gruppo si sono denudate, mostrando il seno e gettandosi del fango addosso. Mentre altri manifestanti hanno svuotato degli estintori contro il muro di Palazzo Madama, lanciando anche acqua. Slogan gridato: “Aiutateci per la transizione ecologica“.

Fine della sceneggiata. Perché a quel punto è intervenuta la polizia, con gli agenti che hanno bloccato undici persone, per poi accompagnarle in commissariato per identificazioni e denunce.

Ultima Generazione, nude e con fango davanti al Senato

Le immagini delle attiviste nude e con fango addosso davanti al Senato

I burattini del potere

Ultima Generazione procede insomma così, a suon di arlecchinate ribellistiche descritte come gesti rivoluzionari. Meteore di una farsa che muta forma, cambia colore, ma resta sempre farsa. Mero esibizionismo, utile secondo gli agenti (agiti) del caso ad attirare l’attenzione su un determinato problema globale da loro denunciato. Non ci considerano abbastanza? Allora facciamola grossa, così non possono ignorarci. Il ragionamento di fondo è tutto qua.

La conseguenza è altrettanto chiara: anche i più sensibili al problema denunciato, finiscono comprensibilmente per considerare queste carnevalate del tutto sbagliate. Gli autori si beccano quindi fischi e insulti. Alla base, d’altronde, c’è l’esaltazione dettata da ignoranza, che produce unicamente distruzione. E’ il vizio del moto estemporaneo, incapace di plasmare nuove visioni, dunque di inventare, produrre, generare.

