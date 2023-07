Ancora sbarchi a Lampedusa: arrivati nella notte altri 270 immigrati

Roma, 22 lug – Gli sbarchi non conoscono tregua. Nella notte tra venerdì e sabato sono sbarcati a Lampedusa quasi 270 immigrati, i quali si vanno a sommare ai più di mille immigrati arrivati nei pochi giorni precedenti. Sette piccole imbarcazioni sono state soccorse dalla Capitaneria di Porto e Guardia di finanza, solo nella giornata di venerdì ci sono stati, per un totale di 936 persone, 28 sbarchi sulle coste dell’isola siciliana a fronte dei 30 approdi del giorno prima.

Il trasferimento degli immigrati

Questa mattina sono iniziate le operazioni di trasferimento da Lampedusa. Circa un centinaio di immigrati, provenienti per la maggioranza da Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria, Camerun, Liberia e Congo, sono stati portati a Pozzallo, piccolo comune in provincia di Ragusa, dove il giorno prima erano già stati trasferiti 176 persone. Sempre in mattinata, una nave della Marina militare, con a bordo 500 immigrati provenienti dalla stessa Lampedusa, è approdata al porto di Reggio Calabria. Altri 150 immigrati sarebbero in via di trasferimento con destinazione Emilia-Romagna, un tentativo per arginare l’emergenza e il peso che piccole località devono sorbirsi sulle proprie spalle.

Hotspot di Lampedusa al collasso

La situazione sull’isola di Lampedusa continua ad essere al limite del possibile. All’hotspot di Imbriacola, ormai al collasso, stamattina erano presenti 2.501 immigrati, tenendo conto dei circa 1.244 trasferiti verso le altre destinazioni durante la giornata di venerdì. La frequenza costante e progressivamente sempre più alta degli sbarchi mette in seria difficoltà la tenuta dell’intero sistema, oltre che creare delle serie complicazioni alla già disastrosa gestione immigratoria. Il continuo immobilismo del governo, con l’assenza di politiche strutturate per limitare e arginare il problema, sicuramente non gioca a favore.

Andrea Grieco