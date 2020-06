Roma, 26 giu – Il mio terzo libro sulla vicenda di Ustica (il terzo in 30 anni: 1990, 2003, 2019) “Ragione e Tradimento”, è dedicato fra l’altro a due giornalisti campioni nella professione, entrambi scomparsi, e che furono di stimolo e sostegno. Di altri mi onoro di essere amico e sono pronto a riconoscergli che senza il loro impegno la vicenda sarebbe scivolata nell’oblio, ma devo dire una cosa, non posso trattenermi:

– Di stare a sentire la storia di Cappuccetto Rosso e il Lupo Cattivo non se ne può più.

Gheddafi “Cappuccetto rosso” e americani “Lupo cattivo”

L’altro ieri sera dal bravo Andrea Purgatori, con tutta la buona volontà possibile, siamo finiti a Gheddafi che partito dalla Bulgaria misteriosamente decide di risalire verso Bologna, buca il sistema difensivo Nato, si nasconde sotto il Dc9 ma viene visto da un AWACS della Nato che organizza il tentativo di abbattimento del Prode Colonnello, e il Dc9 dell’Itavia ci va di mezzo. Eravamo partiti nel 1989 con Gheddafi che andava a Varsavia dal premier Jaruzelsky per comprare il grano per i bambini libici, ma gli “Amerikani Kattivi” lo vogliono abbattere, e combinano il disastro.

All’epoca feci sommessamente notare (sarà una svista, pensavo) che il Gen. Jaruzelsky diventa dittatore militare della Polonia nel 1981, nel 1980 non era nessuno. Da allora Gheddafi è stato fatto decollare da cento posti diversi, addirittura è stato fatto “virare su Malta” col suo Tupolev carico della sua personale guardia del corpo fatta di femmine (chissà poi che sudata), ma non si è mai più riusciti ad abbandonare la favola di Gheddafi-Cappuccetto Rosso e Amerikani-Lupo Cattivo. Ogni volta sembra di stare a una riunione di ex gruppettari anni ‘70. Ma loro non sono stati anni dentro il relitto o a studiarsi dati radar e documenti giudiziari. Allora qualcuno su un forum che frequento mi chiede: sei in grado di descrivere quello che è successo in tre righe?

Chi ha abbattuto il Dc9 dell’Itavia?

Nel 1979 Malta era diventata indipendente e, mentre Gheddafi con prestiti, investimenti e petrolio sottocosto si piazzava nell’isola, il governo maltese cacciava dal porto di La Valletta la flotta militare di Sua Maestà Britannica. Dovevamo (noi italiani) cacciare Gheddafi da Malta (per motivi strategici in cui proprio non eravamo coinvolti). Gheddafi si imbufalisce e ordina l’omicidio dei dissidenti libici in Italia. Noi (il Sismi di Santovito, P2) gli diamo gli elenchi con gli indirizzi e Gheddafi li fa uccidere in giro per Roma. Ma ci stiamo comunque “comprando” il governo maltese con circa 100 milioni di dollari.

La Francia si mette di mezzo nel suo eterno disegno di sostituirsi all’Italia in Libia, e consente la missione di un Mig libico che, partendo da Ajaccio, deve andare ad abbattere un Boeing della Air Malta Londra-Malta. Il Boeing maltese viaggia con 8 minuti di ritardo, il DC9 doveva essere passato da due ore, gli spara da circa 10 km di distanza e lo abbatte.

Conferenza completa di Luigi Di Stefano sulle “verità nascoste” – Video

Subito dopo il disastro “tutti sanno tutto”

Tre ore e mezzo dopo il disastro “tutti sanno tutto” (autorità militari italiane e americane) ma l’Italia insiste a concludere l’accordo con Malta che esclude la Libia dall’isola. Il 2 Agosto, mentre il sottosegretario On. Zamberletti e il premier maltese Dom Mintoff si trovano alla cerimonia della firma, vengono avvertiti che è saltata in aria la Stazione di Bologna. Questo velivolo libico di cui la Francia prima nega e poi tace in realtà ci paga le tasse di sorvolo sulla Sardegna, questo è come viene riportato nella ordinanza di rinvio a giudizio. Ma “l’aeroambulanza” libica dovrebbe essere un bimotore turboelica che fa i 270 nodi, mentre sul radar ce l’ho a 500 nodi. Quindi sotto gli occhi dei radaristi di Ajaccio è decollato un caccia militare ad alte prestazioni “nascosto” (grazie alla guerra elettronica) dietro un piano di volo da aeroambulanza.

Luigi Di Stefano