Roma, 30 nov – Come conciliare il Covid e il Natale? Per Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, con i negozi aperti sulle 24 ore tutti i giorni. Secondo lui, questo scongiungerebbe sovraffollamenti e calche, diminuendo anche il rischio contagi.

“Covid, a Natale aprire tutto” per Vaia

Queste le parole di Vaia, che commentano anche un weekend in cui la frenesia da shopping (e il black friday non rinviato dal governo) ha visto le strade e i centro commerciali gremirsi di persone: “I sovraffollamenti che si stanno determinando nei centri delle città per lo shopping ci devono far riflettere, senza immaginare di avere la soluzione in tasca. Mi rivolgo ai cittadini: vogliamo avere sempre più spazi di agibilità sociale? Vogliamo tornare pian piano alla normalità e non privarci di nulla? Dobbiamo comportarci bene!”. E ancora, dice Vaia: “Certo si potrebbe chiudere tutto una opzione che risolve seppur provvisoriamente il problema. Ma se invece provassimo ad aprire sulle 24 ore e tutti i giorni? Potrebbe essere una opportunità per spalmare gli accessi. Per farlo però c’è bisogno della grande collaborazione dei cittadini”.

Vaia: “Covid e sovraffollamento ospedali”

Per Vaia, infatti, questo è “il momento di dedicarsi con tutte le nostre forze al potenziamento del territorio per liberare gli ospedali dal sovraffollamento e far sì che si occupino anche delle altre domande di salute. A partire dalle patologie tempo dipendenti fino alle malattie oncologiche, dalle patologie croniche a quelle degenerative. Tutti insieme per un grande progetto di rilancio delle cure domiciliari” e il diretto dello Spallanzani ricorda anche quanto sia importante dare risposte ai tanti pazienti affetti da patologie non riconducibili al Covid messi a dura prova nei mesi della pandemia.

Ilaria Paoletti