Roma, 18 dic – Mentre piovono infuocate le critiche nei confronti della vignetta satirica di Marione Improta, “colpevole” di aver paragonato la Ue al lager di Auschwitz, c’è chi è libero di speculare con disinvoltura su altre tragedie per attaccare i leader dell’opposizione.

Due piccioni con una fava

Parliamo di Vauro e del suo sconfinato cattivo gusto al servizio del governo: il vignettista toscano, stavolta, ha ben pensato di prendere due piccioni con una fava e darla addosso sia a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, sia a chi si è speso per la diffusione della verità riguardo gli affidi illeciti di Bibbiano. Fa nulla se nel mentre si infanga la dignità di tutte le vittime della follia ideologica di quel sistema – su cui, checché se ne dica, il sipario non è calato e la magistratura si deve ancora pronunciare –, tanto per Vauro e tutti quelli come lui il “linguaggio di odio” non si applica.

La vignetta

Nell’ultima vignetta pubblicata su Left, infatti, il toscano ha disegnato un presepe in cui San Giuseppe ha le sembianze di Matteo Salvini e la Madonna quelle di Giorgia Meloni. E in mezzo, un Gesù Bambino terrorizzato che dice: «Mi sa che quest’anno chiedo asilo politico a Bibbiano». Vauro, così tenero coi terroristi a cui vorrebbe dare il reddito di cittadinanza, ma senza pietà nei confronti delle vittime innocenti dell’ideologia malata dei servizi sociali in Val d’Enza. I progressisti a Natale si trasformano tutti in orchi: interrompono le recite natalizie, fanno togliere le luminarie, proiettano film in cui Gesù diventa omosessuale e lo dipingono come pedofilo.

La Meloni: “Ripugnante”

Indignata la reazione della Meloni che ha così twittato: «La satira è sempre legittima e sacrosanta. Ma tentare di ridicolizzare uno scandalo che ha rovinato la vita di tanti genitori e bambini, per il semplice gusto di attaccarmi, è veramente qualcosa di ripugnante. Che pena».

Cristina Gauri