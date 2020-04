Roma, 13 apr – Dal lockdown iniziale si va verso il lockdown soft in Veneto. La cosiddetta «fase 2», relativa cioè alla riapertura di una serie di attività produttive, verrà infatti anticipata da un periodo «corridoio» in cui il governatore Luca Zaia ha deciso di concedere fiducia ai cittadini e allentare di poco le maglie delle limitazioni, mentre per le attività produttive e commerciali, superato l’iniziale ottimismo, la Regione ritorna sui passi della prudenza. Rimane l’obbligo di utilizzare la mascherina, i guanti e il gel igienizzante per uscire di casa, ma verrà tolto il limite dei 200 metri intorno alla propria abitazione per l’attività motoria. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi verrà rispedito a casa. Queste alcune delle misure contenute nella nuova ordinanza della Regione Veneto.

Pur ribadendo che l’emergenza non è finita Zaia ha sottolineato che il suo provvedimento dà il via libera ai mercati a cielo aperto ma chiude i supermercati la domenica e i festivi. In previsione dei fine settimana di 25 aprile e 1 maggio pic-nic e le grigliate

all’aperto saranno consentite in Veneto solo «nel giardino di casa» e potranno riguardare il singolo nucleo familiare. La distanza di sicurezza nelle file per l’accesso ai supermercati inoltre, è portata a 2 metri anziché uno.

Il Veneto rimane, ad ogni modo, la Regione che più di tutti vorrebbe spingere verso l’imbocco in velocità del corridoio della «fase due». Gli fa eco la Liguria, mentre Lombardia e Piemonte – al contrario – frenano sulle riaperture di attività produttive e negozi. In Piemonte il presidente Alberto Cirio, – dopo aver convocato la giunta regionale – ha annunciato a Pasqua la firma di una ordinanza con la proroga delle misure in vigore fino al 3 maggio. La Regione amministrata da Fontana, invece, ha deciso di confermare le misure restrittive e allungare la quarantena per i positivi fino al 3 maggio. Non sono previste le riaperture di librerie e cartolerie.

Cristina Gauri