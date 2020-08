Milano, 14 ago – Mentre lottava tra la vita e la morte, ricoverato da qualche giorno in una rsa meneghina, qualcuno aveva deciso di approfittarsi delle sue disgrazie e gli aveva occupato l’appartamento. E’ successo a Milano, dove due ragazzini egiziani hanno deciso di introdursi nell’appartamento di edilizia popolare Aler di un anziano di 80 anni, approfittando del fatto che si trovasse in un letto d’ospedale per gravi motivi di salute.

Per i due – un 15enne e un 17enne – è scattata la denuncia nella mattinata di mercoledì con l’accusa di occupazione abusiva, subito dopo essere stati sorpresi dalla polizia nell’appartamento Aler dove viveva il pensionato. Lo riporta MilanoToday. Sono stati proprio i tecnici dell’Aler ad allertare le forze dell’ordine: durante un controllo presso il condominio di via Gola, al civico numero 23, si erano accorti di due presenze sospette all’interno di una delle abitazioni. Una pratica, quella delle occupazioni abusive, che nella zona è tristemente all’ordine del giorno. Una vera e propria guerra fra aspiranti occupanti (spesso si tratta di rom e stranieri di varia nazionalità) che approfittano delle assenze momentanee degli aventi diritto per introdursi negli appartamenti e impossessarsene.

In molti si ricorderanno delle vergognose occupazioni avvenute durante il lockdown: in molti punti della città famiglie di rom si introducevano nelle abitazioni degli italiani ricoverati all’ospedale per il coronavirus. Uno sciacallaggio indegno che si andava ad aggiungere alle sofferenze patite dai degenti colpiti dal Covid-19. In questo caso ci hanno pensato gli agenti di polizia a mettere fine all’occupazione, presentandosi alla porta dell’abitazione e obbligandoli a lasciare la casa. I due minorenni sono stati accompagnati in Questura, denunciati e poi riaffidati ai genitori.

Cristina Gauri