Roma, 14 apr – Nausea da idiozie politicamente corrette? Sopportate, perché il novero di fesserie è interminabile. Sovente, va detto, le trovate più astruse dei radical chic ci strappano semplicemente sonore risate. Sono quindi una sorta di simpatico intrattenimento. Purtroppo però altrettanto spesso si rivelano un insulto alla lingua italiana. E’ il caso dell’iniziativa del Comune di Castelfranco Emilia, provincia di Modena, che ha pensato bene di iniziare a utilizzare il neutro al posto del maschile universale. Per l’esattezza nei post social del Comune da qualche giorno ha fatto la sua comparsa il simbolo fonetico “schwa”. E starete pensando, di cosa cappero si tratta?

Il Comune emiliano che massacra la lingua italiana

Presto detto, in alcuni termini la giunta di questo Comune emiliano sostituisce il plurale maschile con la desinenza neutra “ǝ”, lo schwa appunto. Un segno fonetico a metà tra una “a” e una “e”, presente in varie lingue: cecena, kazaka, azera e nel cirillico. Ma non in quella italiana, ovviamente. La fissazione per la presunta “inclusività” pure in campo fonetico, che non significa un fico secco e produce soltanto baggianate come questa, genera però questi assurdi stravolgimenti. Così, ad esempio, nei post del Comune emiliano “tutti” diventa “tuttǝ”, “gentilissimi” è trasmutato in“gentilissimə” e via delirando di desinenze neutre buttate là tanto per farvi incrociare gli occhi. Fosse arte psichedelica sarebbe quasi apprezzabile, invece è solo un vezzo fastidioso.

Ma quale inclusività, è solo ottusità politicamente corretta

“Abbiamo deciso di adottare un linguaggio più inclusivo: al maschile universale (“tutti”) sostituiremo la schwa (“tuttə”), una desinenza neutra. Questo – scrive il Comune – non significa stravolgere la nostra lingua o le nostre abitudini, significa fare un esercizio di cura e attenzione verso tutte le persone, in modo che si sentano ugualmente rappresentate”. Vorremmo sperare in uno scherzo, al contrario pare proprio che chi ha partorito questo delirio faccia sul serio. Credono davvero nella sensatezza dello sfregio linguistico nel nome della presunta “inclusività”. E’ quindi inutile citare l’artificiale neolingua orwelliana, perché riuscirebbero a reperire del sessismo anche nei libri distopici.

“Grazie a… tutti”

E’ forse uno sforzo altrettanto inane spiegare a questi geni della buffonata che nel passaggio dal latino all’italiano il neutro è caduto, sostituito dalla desinenza maschile, e non per via del patriarcato brutto e cattivo. Può oltretutto essere sostituito anche dal femminile. A titolo esemplificativo, un secco “ciao a tutte” può indicare meramente “ciao a tutte le persone”, come “ciao a tutti” può essere un implicito “ciao a tutti gli essere umani”. La lingua italiana non è insomma affatto “sessista” e non reca con sé discriminazioni di alcun genere. Ma a riprova della stoltizia malcelata di chi vorrebbe massacrarla con queste bischerate, basta leggere il commento in calce al post in cui il Comune di Castelfranco Emilia annuncia la svolta. Inizia sì con la strabiliante frase “Gentilissimǝ, grazie a tuttǝ per i vostri commenti e le vostre considerazioni”, ma termina così: “Grazie a tutti per la collaborazione”. Il redattore si è scordato la stolta regolina che ha provato ad autoimporsi. La lingua petalosa gioca brutti scherzi.

Eugenio Palazzini