Vicenza, 11 giu – Terremoto politico a Vicenza dopo che il Consiglio comunale ha comunicato l’abolizione della «clausola antifascista» per l’utilizzo e l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Si trattava di una norma, adottata dall’amministrazione comunale precedente (di centrosinistra) all’interno del regolamento Cosap: per usufruire degli spazi comunali era necessario sottoscrivere una «dichiarazione di antifascismo» o il permesso non veniva accordato.

Basta clausole antifasciste

Ebbene, la giunta di centro destra ha scelto di inserire nel nuovo testo la sottoscrizione dell’adesione ai principi della Costituzione ed un generico rifiuto di ogni forma di totalitarismo. L’abolizione della clausola era stata proposta dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Vicenza ed appartenente alla lista di centrodestra Idea Vicenza, Silvio Giovine. Così ha esultato l’assessore su Facebook subito dopo l’approvazione della modifica: «Primi in Italia! A Vicenza non c’è più la clausola antifascista!». Per occupare il suolo pubblico «Nella nostra città non ci si dovrà più dichiarare antifascisti», spiega. «Approvato il nuovo regolamento Cosap con cui abbiamo sanato le tante iniquità, incongruenze e dimenticanze del testo approvato dall’amministrazione Variati».

La sinistra insorge