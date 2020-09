Vicenza, 15 set – Prima gli ha sferrato un pugno in pieno volto, facendolo cadere per terra, poi lo ha preso brutalmente a calci sulla nuca, in faccia, al torace mentre giaceva inerme sull’asfalto. E’ l’animalesca aggressione avvenuta lunedì pomeriggio, alla luce del sole, nel piazzale del mercato ortofrutticolo situato nel quartiere del Mercato Nuovo di Vicenza. Diventato luogo di spaccio, degrado e rapine in mano a malviventi ed immigrati, ha fatto da sfondo all’ennesima brutalità compiuta da uno straniero nei confronti di un italiano.

L’episodio, filmato da un testimone, è stato diffuso sui social da Radio Savana ed è diventato immediatamente virale. Nel video è possibile vedere un giovane – che la polizia identificherà poi come un 25enne di origine ungheresi senza fissa dimora e con numerosi precedenti – avvicinarsi ad un pensionato 73enne vicentino per sferrargli il primo colpo in pieno volto. Il motivo del pestaggio? Secondo il Giornale di Vicenza l’anziano voleva intervenire per pacificare la lite in corso tra il 25enne e la sua ragazza. Nel filmato la vittima stramazza a terra, ed è allora che l’immigrato infierisce sul suo corpo con una serie di calci alla testa e al corpo. A quel punto il giovane si allontana con la sua bici, assieme alla compagna. La vittima è stata poi soccorsa da alcuni passanti. Finito in manette, l’ungherese dovrà rispondere di lesioni aggravate per quanto provocato al pensionato di 73 anni, che ora si trova ricoverato in ospedale con una frattura al femore.

Cristina Gauri