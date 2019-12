Sondrio, 20 dic – Molto, forse già troppo è stato detto su Francesca Gugiatti, la sardina che in seguito alla morte di una neonata nigeriana a Sondrio, il 14 dicembre scorso, ha scritto sui social e declamato da un palco di aver sentito insulti razzisti rivolti alla madre della bimba. La ragazza si è “discolpata” dicendo di aver diffuso la notizia perché è “sensibile”; nel 2010, però, non aveva poi molto tatto nei confronti della Gelmini.

Una studentessa “media”

Sono molti i post che sul profilo Facebook di Francesca appaiono pubblici, nel 2010. Ne emerge l’identikit di una ragazza piuttosto “media” (nel senso migliore del termine) fan di Ligabue, probabilmente innamorata, sicuramente acerba. Ma già con una spiccata vocazione politica: si è nel periodo delle proteste studentesche contro Maria Stella Gelmini, allora ministro della Pubblica Istruzione e “artefice” di una contestata riforma della scuola. Francesca, che ancor oggi sostiene di essere “imparziale” e di non parlare condotta da alcuna spinta ideale, è entusiasta di queste contestazioni studentesche e scrive molti stati in favore delle occupazioni delle scuole. In uno, nello specifico, arriva a dire: “TANTA,TANTISSIMA GENTE OGGI A SONDRIO..E POI DICONO CHE NOI GIOVANI NON ABBIAMO IDEALI NE VALORI:NOI VOGLIAMO MORTA MARIA STELLA GELMINI!! PIU’ VALORE GRANDE DI COSì!!:)”.

Ahia. Non solo Francesca declama di volere nientemeno che la morte della Gelmini ma addirittura sostiene che sia un “valore”, con tanto di smile. Non c’è che dire, un vero e proprio messaggio d’odio. Oppure quando è rivolto verso un ministro della Repubblica italiana, magari anche di centro destra, non può essere classificato come linguaggio violento? Proprio da lei, poi, una che avrebbe finito col far parte di un movimento che vuole equiparare la violenza fisica a quella verbale.

Assai poco divertente, poi, lo scivolone politically correct di un giorno dopo; in un post sostiene che non c’è niente di più bello che guardare una trasmissione che tratta di anoressia e disordini alimentari mentre mangia pane e Nutella. Alla faccia della sensibilità, Francesca …

Ilaria Paoletti