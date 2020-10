Roma, 9 ott – “Parole dure, parole dure di un uomo veramente strano”, direbbe Kent Brockman dei Simpson e sono perfette per le dichiarazioni di un professore universitario rivolte al professor Zangrillo e a tutti gli altri “negazionisti” del virus. Una querela a quanto pare è già in arrivo.

“Norimberga per Tarro, Gismondo, Zangrillo e Bassetti”

“Difficile non associare gente come Tarro, Gismondo, Zangrillo e Bassetti a un luogo. Tipo Norimberga”: queste le parole scritte sulla sua pagina Facebook da un professore universitario, Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell’antichità all’Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo. Il docente oltre a Zangrillo cita altri 3 esperti accostando, sostenendo che andrebbero processati per crimini di guerra come venne fatto coi gerarchi nazisti a Norimberga. E a chi nei commenti gli fa notare che forse la sua presa di posizione è un po’ troppo ardita, il docente risponde che per quanto riguarda ad esempio Bassetti, è colpevole di annoverare “lunghissimo score di negazionismi e minimizzazioni”.

La querela in arrivo da Zangrillo

“E’ triste constatare che un professore universitario baratti la ricerca di notorietà con una querela certa”, commenta all’Adnkronos Salute il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano e prorettore dell’università Vita-Salute, Alberto Zangrillo che parallelamente (e comprensibilmente) annuncia che querelerà il professore. A quanto pare per il docente il tribunale non sarà quello di Norimberga, ma più banalmente uno italiano.

