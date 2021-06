Roma, 18 gen — Da lunedì 21 la zona bianca si estende al 99% della Penisola. Le restrizioni anti Covid subiranno allentamenti significativi per le ultime regioni rimaste in zona gialla tranne la Val d’Aosta: per Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Basilicata, Campania e provincia autonoma di Bolzano stop al coprifuoco dalle 24 alle 5 e più libertà nei ristoranti pur conservando l’obbligo della mascherina e il divieto di assembramento.

Zona bianca: cosa cambia

In questa zona i bar, i ristoranti e le attività di ristorazione rimangono aperti senza limiti di orari ed è possibile consumare al loro interno, seduti ai tavoli. Le regole della zona bianca prevedono l’abolizione del limite di persone ai tavoli all’aperto previo il mantenimento della distanza di un metro, mentre al chiuso il limite è di sei persone salvo conviventi.

Speranza: continuiamo a essere cauti

Sono attesi per il pomeriggio di oggi i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss (Istituto superiore di sanità) che verranno discussi dalla cabina di regia. Poi, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza che decreterà il passaggio alla zona bianca. «Da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca, siamo in una fase diversa» affermava giorni fa Speranza, precisando che «c’è un percorso di ripartenza e di riaperture, ma dobbiamo tenere un approccio di cautela e gradualità».

La questione mascherine all’aperto

Rimane il nodo della mascherina all’aperto dopo il via libera al green pass contenuto nel nuovo Dpcm firmato da Draghi. «Tempo fa ho detto che avremmo potuto mettere nel taschino la mascherina all’aperto quando saremmo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo. Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.