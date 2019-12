Roma, 01 dic – Siamo tutti colpevoli. Abbiamo iniziato per gioco a usare, qua e là, termini inglesi per esterofilia, perché ci piaceva come suonavano e per sentirci più intelligenti. Poi qualcuno di noi è cresciuto, si è trovato davanti i rampanti giovani in carriera progressisti e si è dovuto adattare; e giù di briefing, di conference call, di brainstorming e chi più ne ha più ne metta. Lungi da noi fare un’operazione misoneista perché il progresso è inarrestabile; ma preme far notare come le parole italiane siano un po’ trattate come le leggi italiane. Esistono, vanno solo fatte applicare senza andare ad attingere da vocabolari anglofoni. Vediamo qualche caso.

5) Outift

Oggi giorno amici miei se non avete Instagram non siete nessuno. Se lo avete e ne fate un uso strettamente personale, peggio ancora; non monetizzate la vostra immagine. Come dite? Non siete dei vip? Ma non importa, ciò che conta è esserci. E per darsi un tono ancor più “professionale”, una volta coordinati i capi che indossate la mattina, potrete dire fieramente di aver messo su un “outfit”. Scorrono sullo schermo dei telefonini orride immagini di fashion blogger che ci propinano i loro “morning kinda outfit” o “Christmas kinda outfit” in un pappagallame anglofono nauseante. Elevatevi, siate dei fashion blogger differenti; “questa è la mia tenuta da campagna” potrete scrivere nella didascalia della vostra gita sul monte Livata. Oppure, “questo è il mio coordinato per la sera”, illustrandoci i campioni di H&M che avrete scelto per Capodanno. Se la scelta stilistica vi deprime, non temete; sono gli stessi vestiti che indossano le “stylist” di Instagram, voi almeno spiccherete per qualcosa.

4) Deadline

Come facevamo prima degli inglesi a darci una scadenza? Incredibile a dirsi. Dandoci una “scadenza”. O un “termine ultimo”. Pensate solamente al mondo degli avvocati, in cui le scadenze sono all’ordine del giorno – o dell’ora. Chi ha mai necessitato di una deadline, ovvero di una “linea morta” oltre la quale lo spazio e il tempo si annullano? Spesso si utilizzano termini inglesi per questioni di praticità, per mettersi al passo con questa supposta velocità di scambio di informazioni e dati. Ma deadline e scadenza, signori miei: ci si impiega esattamente lo stesso tempo a dire queste due parole. Se preferite la prima rispetto alla seconda siete dei mitomani.

3) Briefing

Ricordo con piacere di aver scoperto questo termine all’epoca di Vallettopoli. In una delle intercettazioni, l’igienista dentale Nicole Minetti diceva a qualcuno (forse proprio a Berlusconi) che alla prossima occasione lo avrebbe “briffato”. Lì per lì pensai ad una pratica sessuale, visto il carattere pruriginoso di tutta l’inchiesta. Invece “briffare” altro non era che l’imbastardimento in italiano di un termine inglese, to brief, che sta all’origine del molto usato (a sproposito) briefing. Se non vado errando, prima di “briffare” in Italia si tenevano delle riunioni. In cui si faceva tutto ciò che si sottintende col termine briefing. E anche in questo caso, la “scusa” di guadagnare tempo non regge. Riunione e briefing occupano esattamente lo stesso tempo per essere pronunciate.

2) Smartphone

Veniamo al fatto spinoso. Si può usare la parola telefonino per “smartphone”? A parer mio sì. Smartphone, in fondo, non significa altro che “telefono intelligente”. Il telefono, caro vecchio oggetto a fili che potevamo permetterci di abbandonare a casa quando non volevamo sentire nessuno, si è evoluto. Rimpicciolitosi, è diventato più intelligente e presente. Andava bene telefonino. Sotto questa locuzione siamo riusciti per decenni a riassumere tutte le sue funzioni, anche perché, va da sé che ormai giusto qualche nonno un po’ orbo e restio ad abbandonarsi al progresso ha ancora uno di quei telefonini che non posseggono internet. Smartphone è più affascinante, una finestra sul futuro e magari vi invoglierà anche di più ad acquistare l’ultimo modello. Ma sempre un telefonino è.

1 Brainstorming

Adesso ci divertiamo. Non ho un equivalente per “brainstorming”, sarò sincera. E sapete perché? Perché nessuno di noi, in vita sua, ha mai necessitato di intrattenere una “tempesta di cervelli” per mettere a punto una mission, cioè uno scopo, in un briefing, ossia in una riunione. In italiano ci confrontavamo, ci consultavamo, si dibatteva, si buttavano le carte in tavola, ci si raffrontava. Questo mettere le proprie idee a disposizione dell’altro usando il termine “brainstorming” suona pretestuosamente fantascientifico – laddove per fantascientifico si intenda, appunto, il voler inventare una pseudoscienza che giustifichi le strane ampolle dai colori intensi e gli strani fumi che si vedono nello studio di ogni scienziato pazzo che si rispetti. Il sospetto è che l’utilizzo di questi termini di derivazione “manageriale” puntino soprattutto ad ingrossare l’ego di chi è il Cumenda ma vorrebbe essere Steve Jobs.

Ilaria Paoletti