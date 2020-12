Roma, 23 dic – “Risorgimento sovranista”, questo è il nome della nuova campagna di abbonamento all Primato Nazionale. Un invito a ricordare le nostre origini e le nostre radici in vista delle battaglie che ci attendono in questa “nuova normalità”. Ogni mese Il Primato porta in edicola inchieste esclusive, verità non omologate e voci fuori dal coro: e tutto questo senza mai smettere di parlare di cultura, di libri, di arte e di fumetti. Insomma, abbonarsi alla rivista mensile offre una finestra su un mondo che spesso ci viene celato, ma noi vi offriamo comunque cinque validissimi motivi per abbonarsi al Primato Nazionale.

5) Perché Il Primato Nazionale combatte l’egemonia culturale di sinistra

In Italia l’informazione e la cultura sono sempre state appannaggio unico, all’apparenza, della sinistra. Noi sappiamo che non c’è via in realtà, sul “Pianeta sinistra”: è il momento di un risveglio, di un Risorgimento, appunto. E’ tempo di supportare iniziative come Il Primato Nazionale per batterli sul loro stesso campo. Un cambiamento è possibile

4) Per far incazzare i benpensanti

In Italia c’è la democrazia, si dice, eppure sembra sempre a senso unico. Iniziative editoriali come quelle di Altaforte si trovano a dover combattere contro manifestazioni e boicottaggi da parte dei sedicenti “buoni”. Quando si dà fastidio, significa che si dice la verità. Ecco una buonissima ragione per abbonarsi.

3) Perché Il Primato Nazionale non scende a patti col politicamente corretto

Il Primato Nazionale è l’unica pubblicazione dichiaratamente sovranista: sulle pagine del mensile è possibile trovare con una chiave di lettura alternativa al politicamente corretto di attualità, cultura, approfondimento, storia e geopolitica. Solo sul Primato Nazionale è si possono trovare inchieste scomode ed interviste esclusive a chi veramente merita di avere una voce.

2) Perché abbonandoti supporti l’informazione indipendente

Nel panorama editoriale italiano è difficile emergere e imporsi come ha fatto Il Primato Nazionale. Spesso ci lamentiamo di come nessuno sia veramente una voce fuori dal coro: abbonandosi al mensile si può sostenere attivamente un tipo di informazione indipendente, innovativa e vitale.

1) Perché ci scrivono firme illustri e non allineate

La rivista mensile del Primato Nazionale annovera fra i suoi collaboratori volti noti e firme illustri come Vittorio Sgarbi, Adriano Scianca, Francesco Borgonovo, Alessandro Meluzzi e Paolo Bargiggia. Pensatori come Simone Di Stefano, giornalisti e saggisti come Antonio Rapisarda e Fabrizio Vincenti, reporter come Francesca Totolo e prossimamente Franco Nerozzi.

Ilaria Paoletti