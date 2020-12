Roma, 24 dic – Da oggi l’Italia entra in zona rossa. Dalla vigilia di Natale fino al 6 gennaio sarà in vigore un lockdown de facto che prevede un sostanziale divieto agli spostamenti e la chiusura delle principali attività commerciali. Solo il 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio, nei giorni in cui l’Italia sarà arancione, verrà “consentito” di circolare liberamente nel proprio comune e i negozi saranno aperti (ma non bar e ristoranti). Da oggi si potrà uscire dal proprio comune solo per “comprovate esigenze” (lavoro, salute e urgenze esibendo l’autocertificazione) o per visitare parenti e amici se si è massimo in due (fatta eccezione per minori di 14 anni e persone non autosufficienti). Resta come sempre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Zona rossa vigilia di Natale, cosa rimane aperto e cosa no

Nello specifico oggi 24 dicembre restano aperti supermercati, edicole, tabaccai e farmacie. Nella zona rossa di Natale restano invece chiusi bar e ristoranti (fino alle 22 è consentito l’asporto e la consegna a domicilio), ma anche negozi di abbigliamento, calzature e gioielli. Aperte anche altre varie attività: forniture elettroniche, ferramenta, officine, materiale igienico-sanitario etc (qui l’elenco completo delle attività aperte in zona rossa). Aperti anche i parrucchieri, chiusi invece i centri estetici. Consentita la “spesa conveniente” in un comune limitrofo al proprio, ma qui bisognerà dimostrare che “il comune contiguo al proprio ha punti vendita necessari alle proprie esigenze, anche in termini di convenienza economica” (quindi portarsi appresso oltre all’autocertificazione magari anche il foglio con le offerte del supermercato…).

Sì a passeggiate e sport in solitaria. Parchi aperti