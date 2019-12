Stoccolma, 10 nov – Ci mancava. Adesso i coniugi Svante e Malena Thunberg pensano bene di sfruttare l’eco mediatica generata dalla figlia Greta per riversarla sulle battaglie dell’altra ragazzina, Mona Lisa Beata Ernman (ha il cognome della madre). Quelle femministe.

La madre: “Cambiamenti climatici causano Asperger”

Non c’è da sorprendersi: secondo lo schema malato della famiglia Thunberg, perfettamente spiegato dalla madre manager Malena, le due lotte vanno perfettamente di pari passo. Non solo; anche Bea è affetta da sindrome di Asperger aggravata da un deficit dell’attenzione molto severo. Dice la madre di questo che “le patologie psichiche in ragazze tra i 10 e i 17 anni sono aumentate del 100% in 10 anni. L’oppressione delle donne e delle persone con disabilità derivano dal cambiamento climatico e da una vita insostenibile. Se fossi cresciuta in questi anni, anche io mi sentirei persa”. Insomma, per farla breve mamma Malena imputa ai cambiamenti climatici le sindromi da cui sono affette le figlie Greta e Bea, e visto che siamo in tema, come non ricordare che prima del suo arrivo a Madrid Greta scrisse che i cambiamenti climatici sono colpa del patriarcato?

Cantante “sponsorizzata” bene

In mezzo a questa follia generalizzata, comunque, c’è Bea che fino a poco fa era in ombra, ora sembra venire piano a piano sempre più fuori dall’anonimato e lo fa come cantante. Predilige, manco a dirlo, inni femministi. Ha da poco inciso in disco intitolato Bar du vill e, tanto per dirne una, ha persino un profilo su Spotify su cui ascoltare le sue creazioni. Che è stato già “casualmente” diffuso dalla sorella più popolare.

Beata è sicuramente più alla moda della sorella, visto che ogni tanto sul suo Instagram pubblica foto con un po’ di trucco e dei vestiti da adolescente, in costume, o con qualche vip che è stata felice di conoscere. Sembrerebbe un’adolescente come tutte le altre, ma siamo sicuri che in breve tempo il team Thunberg riuscirà a farla diventare la prossima paladina del femminismo da supermercato.

Ilaria Paoletti