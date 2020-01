Roma, 15 gen – Stanno facendo il giro del mondo le immagini degli studenti iraniani che si rifiutano di calpestare le bandiere di Usa e Israele poste dalle autorità sul terreno dell’università di Teheran. Che questo sia il segnale di una “primavera iraniana” tutta diritti e democrazia, come lasciano intendere i media occidentali, non lo crediamo neanche un po’. Nulla, peraltro, lascia supporre che, in caso di crisi politica irreversibile del modello iraniano, debba necessariamente affermarsi a Teheran un regime obamiano che tragga la sua agenda politica dagli editoriali di Fanpage. Quale che sia la sorte dell’Iran, e che noi ovviamente auspichiamo decisa dagli iraniani, l’episodio, per quel che vale, ci offre comunque lo spunto per una riflessione su un certo modo di comunicare e di leggere l’attualità internazionale, che riguarda loro, ma in qualche modo riguarda anche noi.

Serve gridare “morte agli Usa?”

La retorica fiammeggiante contro l’America ha ovviamente a che fare con un certo modo mediorientale di esprimersi, che lascia ampio spazio alla fanfaronata retorica. Si urla “morte agli Usa” così come si grida in modo plateale ai funerali, per ragioni più drammaturgiche che sostanziali. Si può anche dire che una società di politici che fanno i gradassi a parole contro gli Usa sia comunque migliore di una in cui i governanti sono servili verso Washington persino a parole, ed è il nostro caso. Giusto. Il problema è se l’antiamericanismo verbale finisce per sostituire un antiamericanismo (o, meglio, un non americanismo) sostanziale.

Guardiamo al modo in cui Teheran ha replicato all’uccisione di Soleimani: proclami di vendetta, evocazione di un nuovo Vietnam, e poi qualche miccetta tirata contro una base Usa. Gli 80 morti dati in pasto a un’opinione pubblica iraniana sempre più scettica e mai esistiti hanno amplificato ancora di più questa discrasia eclatante tra fatti e parole. L’abbattimento dell’aereo ucraino ha fatto il resto. Ma la questione, come si diceva, non riguarda solo gli iraniani, riguarda anche noi, cioè tutti coloro che auspicano un mondo non americanizzato. Mi sto chiedendo, in buona sostanza, se non sia il caso di finirla con un antiamericanismo di maniera fatto di sogni di rivolta, proclami incendiari e tanta impotenza reale.

Sovranisti: mordere di più, abbaiare di meno

L’antiamericanismo che tuona contro le basi Usa in Italia, per esempio, non ha la benché minima idea di come andrebbe impostata una difesa nazionale post-americana (che, peraltro, non potrebbe che passare per l’odiata Europa). Il discorso è ovviamente parte di una dinamica generale che trascende la mera questione dei rapporti con gli Usa e ha a che fare con la bolla di fuffa in cui siamo tutti immersi e che, in particolare, sembra alimentare soprattutto la retorica sovranista. Un mondo che abbaia contro chiunque, ma non morde mai nessuno. E se cominciassimo ad affilare i denti in silenzio?

Adriano Scianca