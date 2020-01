Washington, 15 gen – Donald Trump rivendica ancora una volta l’assassinio di Qassem Soleimani a Baghdad e definisce il capo della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana un “figlio di puttana“. Intervenendo ad un comizio a Milwaukee, nel Wisconsin, il presidente Usa ha detto che il generale iraniano era “il re delle bombe su strada. Enormi percentuali di persone non hanno gambe e braccia ora, a causa di questo figlio di puttana”, ha affermato.

Per il presidente Usa, l’eroe della guerra all’Isis è un “mostruoso terrorista”

“I democratici sono arrabbiati perché abbiamo ucciso questo mostruoso terrorista, anche se questo mostro era responsabile di centinaia e centinaia di morti”, ha dichiarato Trump, che ha dedicato gran parte del suo discorso proprio al raid aereo con cui ha fatto uccidere Soleimani a Baghdad, fortemente criticato dall’opposizione secondo cui il presidente avrebbe dovuto, prima di dare l’ordine, consultare il Congresso. Ma, per il presidente repubblicano, i dem “stanno facendo di tutto per denigrare ciò che abbiamo fatto”, il Partito democratico dovrebbe essere invece “oltraggiato dai terribili crimini di Soleimani, non dalla decisione di metter fine alla sua misera vita”. Soleimani, ha aggiunto Trump, “andava ucciso 20 anni fa“.

Parole, quelle del presidente Usa, che di certo verranno condannate dall’Iran, che considera Soleimani un eroe nazionale (amatissimo dal popolo). Generale che, lo ricordiamo, ha combattuto con successo contro l’Isis. Non a caso, infatti, nei giorni scorsi, proprio i terroristi (quelli veri) hanno esultato per la sua morte. Parole, quelle di Trump, che non sembrano affatto andare nella direzione di una de-escalation con l’Iran.

Adolfo Spezzaferro