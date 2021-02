Roma, 25 feb – Dopo la pizza con l’ananas, gli spaghetti con il ketchup e l’abominevole pollo con il formaggio parmigiano arriva la smoky tomato carbonara, ennesima rivisitazione statunitense in chiave horror dei piatti della nostra tradizione culinaria.

La carbonara del Nyt con pancetta e pomodori affumicati

A proporre l’evitabilissima variazione sul tema è stato il New York Times. Nel presentare il piatto ai lettori gourmand, il quotidiano ricorda che la specialità romana è «tradizionalmente fatta con parmigiano, uova, guanciale (maiale stagionato) e pepe nero». Ma la versione 2.0, oltre ai pomodori affumicati, prevede l’utilizzo – i romani si tengano forte – della pancetta. Il Nyt lo propone per una ragione di reperibilità: l’ingrediente, in America, è più diffuso del guanciale. Inoltre «conferisce una bella nota affumicata». Per quanto riguarda i pomodori, invece, «non sono tradizionali nella carbonara, ma danno un sapore brillante al piatto». Se lo dicono i gourmet del New York Times…

La Coldiretti si incazza