Roma, 12 mar – Dalla vittoria di Sedan, nel 1870, l’esercito tedesco si è affermato in Europa per la sua potenza, diventando senza ombra di dubbio il più forte al mondo sia nel corso della prima che della seconda guerra mondiale. Ma a credere nei carri armati, come sistema per superare la guerra di trincea, erano stati gli inglesi e i francesi, nel corso del primo conflitto mondiale. I primi credettero sin da subito sull’installazione di cingoli su veicoli a motore, utili a superare trincee e terreni dissestati, i secondo introdussero la torretta sul punto più alto dei mezzi, dotati di un solo cannone, più mobile. Un’intuizione mai più abbandonata. Ma fu la Germania, prima durante la Repubblica di Weimar poi, in maniera ancor più decisa, con l’avvento del regime di Hitler e il riarmo decretato dal Fuhrer in barba alle limitazioni del trattato di Versailles, a raggiungere i progressi più rapidi e strabilianti nella creazione e nell’impiego tattico dei mezzi corazzati.

I carri armati di Hitler

I Panzer tedeschi, abbinati alla tattica della Blitzkrieg, diventarono la più rivoluzionaria arma da guerra del secondo conflitto mondiale, il cui coordinamento con l’aviazione determinò le vittorie fulminanti dei primi anni del conflitto. E’ questa la storia raccontata nel libro I Panzer di Hitler. I carri armati tedeschi dalle origini allo scoppio della seconda guerra mondiale realizzato da Jacopo Barbarito, giornalista e appassionato di storia militare, per Soldiershop Publishing di Luca Cristini.

Il volume, 174 pagine con 114 foto, analizza questa incredibile evoluzione dei mezzi e gli investimenti sulla ricerca tra le due guerre, un filo rosso che va dalla Germania guglielmina al Terzo Reich hitleriano. Il testo è disponibile in cartaceo e in eBook sia in italiano che in inglese, ed è acquistabile su Amazon e sugli altri principali principali portali librari online, oltre che nelle librerie specializzate.

La Redazione