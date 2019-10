Milano, 30 ott – Il “detective dell’incubo” Dylan Dog nato dall’immaginazione di Tiziano Sclavi è sempre stato, per la verità, molto uniformato al politicamente corretto sin dagli esordi, con le sue lotte sempre a favore di generici “deboli” ed emarginati.





Addio Dylan “sciupafemmine”

Tuttavia sull’eterosessualità di Dylan Dog ci potevamo mettere la mano sul fuoco: anzi, alzi la mano dal fuoco chi, specialmente tra il pubblico maschile, attendeva con “ansia” la parte dell’albo di Dyd in cui si giungeva finalmente alla copula dell’eroe con la sempre avvenente controparte femminile – spesso destinata a sparire per mai più tornare una volta risolto il “mistero” di turno (alla faccia delle femministe).

Ora sposa Groucho

Adesso però Roberto Recchioni, direttore e curatore della collana del detective di Craven Road, rivela in una intervista a Repubblica che nei prossimi sei numeri (401-406) di Dyd vedremo nientemeno che il matrimonio tra Dylan e il suo storico aiutante Groucho, con tanto di sigari e baffoni. E assicura Recchioni, che parla a nome di Sclavi: “Non è uno scherzo, non è una gag, non è un escamotage: è un matrimonio d’amore”.

“Dylan sempre schierato coi deboli”

Alle nozze omosessuali di Dylan Dog pare che un invitato domandi: “Ma la sposa può avere i baffi?” e a rispondere è l’ispettore Bloch: “La sposa può avere quello che vuole”. Continua Recchioni: “Dylan ha sempre preso posizione in maniera molto precisa: non c’è lettore che possa pensare che lui non sia a favore dei matrimoni gay” e sottolinea come “Old boy” sia sempre stato dalla parte di chi “in qualche modo è oppresso”. “Dylan è quello che ha combattuto contro i nazisti a Londra in Dr Terror, è quello che ha sempre detto che i veri “mostri” sono il perbenismo, la presunta “normalità”, il pensiero borghese. Per cui è normale portare Dylan al centro di un dibattito forte su una battaglia che mi sento fermamente di voler combattere”. Niente da eccepire, come già detto, ma di Dylan ricordiamo come sostenesse di “innamorarsi” a ogni avventura: sempre di donne, tuttavia, e sempre avvenenti come pin up. “Lo dicevano già i Beatles con All You Need Is Love: sembra facile ma è la cosa più difficile. Se invece di avere paura dei nostri simili che sbarcano sulle nostre coste avessimo un sentimento diverso, se avessimo empatia per il nostro prossimo, il mondo andrebbe decisamente meglio”. Il mondo andrebbe ancor meglio se si tenesse alla coerenza narrativa dei personaggi, specialmente quelli dei fumetti, che sempre più spesso, in barba a qualsiasi logica, vengono piegati ai nuovi dettami del politicamente corretto: ma noi, vecchi fan di Dylan Dog, non dimentichiamo le signorine nude e disinibite che hanno accompagnato ogni mostro che il detective inventato da Sclavi ha mai incontrato. Dal primo albo fino a ieri, sceneggiatori e disegnatori di Dylan Dog hanno (per usare un termine caro al mondo arcobaleno e anche alle novelle femministe) “sfruttato” il corpo femminile per fare presa sul pubblico e per vendere più copie. Altro che Dylan Dog che sposa Groucho (il quale, a sua volta, è cosa ben nota che subisce assai il fascino femminile). Non ci si reinventa omosessuali tanto per tenere fede alle mode e questa ultima invenzione ricopre di ridicolo un personaggio che già, negli anni, ha perso molto smalto.

Ilaria Paoletti