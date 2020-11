Roma, 17 nov – Dalle elezioni del 3 novembre sono passate due settimane ma negli Stati Uniti regnano ancora caos e incertezza. Tra Joe Biden presidente eletto dalla Cnn, Donald Trump che non molla, conta dei voti ancora in corso a causa di un sistema elettorale da terzo mondo, manifestazioni e violenze antifa, non è facile districarsi tra i vari scenari che potrebbero prendere forma nel breve e nel medio periodo. Anche per questo giovedì alle ore 21 il Primato Nazionale ha organizzato una conferenza che sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook.

Dal Covid-19 al Grande Reset

Un’occasione per capire, dopo le elezioni presidenziali Usa 2020, quali saranno i nuovi scenari per la politica estera, come mutano i rapporti con Italia ed Europa, con Cina e Russia, quali ripercussioni sullo scacchiere Mediterraneo, l’influenza di Amazon e delle altre compagnie big tech, la lotta al Covid-19, il piano per il Grande Reset e l’offensiva culturale e mediatica di Lgbt e Black lives matter. Insomma un’occasione per fare il punto a trecentosessanta gradi sul mondo che verrà, sia nel caso venisse confermata la vittoria di Biden o nell’ipotesi di un improbabile ribaltone pro Trump alla Corte Suprema.

Ad introdurre e moderare la videoconferenza sarà il nostro direttore Adriano Scianca. Con lui ci saranno Guido Taietti, esperto di comunicazione politica e collaboratore del Primato Nazionale, Gabriele Adinolfi del centro studi Polaris e Daniele Scalea del centro studi Machiavelli.

Davide Romano