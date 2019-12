Roma, 22 dic – I volontari sono dei personaggi davvero molto particolari. Ci sono poche persone, infatti, che sarebbero disposte, al giorno d’oggi, a partire sua sponte per aiutare dei compatrioti in difficoltà, in caso di cataclisma o altro. Luigi Nerieri fu un volontario della Guerra in Spagna, una persona che mise tutto dietro il suo ideale, persino la sua stessa vita. Insomma, un vero e proprio soldato di un’idea.

La mancata chiamata per la guerra in Africa

Luigi Nerieri non poteva crederci quel caldo giorno di giugno del 1935. La sua richiesta di partire alla volta dell’Etiopia era stata rifiutata. Lui che, pochi giorni prima, era stato promosso a sergente maggiore, come molti altri suoi compatrioti, era pronto a dare la vita per rendere grande il suo Paese.

La sua avventura inizia molti anni prima. L’aviatore nacque a San Giovanni in Persiceto, un centro nelle prossimità di Bologna, il 1° febbraio 1912. La vocazione al volo si manifestò quando compì 19 anni. Si iscrisse volontario alla Regia Aeronautica ed iniziò a seguire i corsi per diventare pilota.

Nel giro di pochi mesi, dall’aprile all’ottobre 1931, Luigi Nerieri venne promosso a sergente pilota per conseguire, poi, il brevetto di pilota militare e la promozione a sergente. Come già detto, la scalata di Nerieri si concluse nel 1935 quando venne promosso a sergente maggiore. Ma la prima missione del soldato bolognese era già prossima ad entrare nella storia.

Al fianco dei nazionalisti

La guerra in Spagna infuocò nella seconda metà degli anni ’30 e, questa volta, Luigi Nerieri non volle perdere ancora un’altra occasione. E’ per questo motivo che partì volontario con i Legionari italiani al fianco dei nazionalisti di Francisco Franco a combattere contro i repubblicani spagnoli.

Assegnato ai “Falchi delle Baleari”, Nerieri difese con i suoi compagni gli avamposti del Sud della Spagna dagli attacchi dei nemici e dell’aeronautica sovietica. La sua avventura si concluse a Mahòn, a Minorca, quando il suo S.M. 81 venne abbattuto e precipitò al suolo distruggendosi nell’impatto. Al soldato italiano venne concessa la medaglia d’oro al valor militare: “Volontario in una missione di guerra combattuta per un supremo ideale, affrontava le più ardue prove dimostrando sempre esemplari virtù di esperto e prode combattente. Animato da incondizionata entusiastica dedizione per la causa cui aveva votato la giovane balda esistenza, nell’eroico tentativo di portare a termine una rischiosa azione cui era stato proposto, incontrava morte gloriosa”.

Tommaso Lunardi