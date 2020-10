Roma, 8 ott – Si tratta, a ben vedere, di un copione che torna a cadenza regolare, sempre uguale a se stesso. E, non di meno, riesce sempre di nuovo – questo l’enigma – ad avere successo presso le masse ampiamente manipolate dai circenses del consenso e dai monopolisti della parola. È quanto sta accadendo con la Bielorussia di Lukashenko, che è poi una riproduzione pressoché invariata di ciò che accadde con la Libia di Gheddafi, con la Serbia di Milosevic, con l’Iraq di Saddam, ecc.

L’imperialismo a stelle e strisce

La narrazione scritta sul copione dice che v’è un efferato dittatore sanguinario – novello Hitler – che opprime il suo popolo; il quale popolo brama la liberazione ma, da solo, non riesce a disfarsi del perfido dittatore dal baffo hitleriano. Sicché urge l’intervento liberatorio dell’imperialismo etico a stelle e strisce, del Leviatano del dollaro con i suoi embarghi terapeutici, con i suoi bombardamenti umanitari e con la sua generosa esportazione della democrazia missilistica.

Di tutto ciò, invero, la storia reale non sa alcunché. La storia reale, che non si trova scritta nel succitato copione, ci insegna, invece, che la globalizzazione americano-centrica, dopo il 1989, non accetta la sopravvivenza di Stati sovrani non allineati con Washington: i quali, per via della loro semplice esistenza, sono detti rogue States, “Stati canaglia”. E come tali sono trattati, facendo passare l’imperialismo per liberazione, anche grazie all’impiego dei diritti umani usati a mo’ di foglia di fico per coprire i crimini della monarchia dell’hamburger. Come la Libia di Gheddafi o il Venezuela di Maduro, la Bielorussia di Lukashenko è uno Stato sovrano nazionale che eroicamente – sottolineo: eroicamente – resiste all’occupazione imperialistica degli spazi post-sovietici, in parte già avvenuta (cfr. Georgia e Ucraina).

Rivoluzioni colorate

La tattica è quella di usare rivoluzioni colorate di manichini di Washington, appoggiati dall’Occidente e dall’Europa colonia Usa, per legittimare lo smantellamento e favorire la “liberazione”, id est il transito della Bielorussia sotto le insegne dell’impero del liberismo e della mondializzazione made in Usa. Certo, la Bielorussia non è la Cina, che per potenza può opporsi alle mire espansionistiche dei barbari di Washington: epperò la Bielorussia ha dalla sua il benemerito appoggio della Russia di Putin, faro di civiltà e di resistenza nella “notte del mondo” della barbarie globalizzata. Lunga vita alla Russia di Putin e alla Bielorussia di Lukashenko!

Diego Fusaro