Roma, 15 Set – Sembra una vita fa, quella pre – Covid. Ancora si poteva partecipare in massa alla Mostra del Cinema di Venezia, le influencer facevano le influencer e i mariti delle influencer facevano i cantanti. Ora tutto ciò è solo un lontano ricordo: stare a forza rintanati in casa ci ha “costretti” anche sui social ad alzare il tiro per tenere alta l’attenzione. Così succede che per influencer e cantanti s’innesti la pericolosa tendenza a voler fare i tuttologi e la Ferragni ci allerti sul pericolo fascista quando il fascismo non c’è più da 75 anni. Sapete cosa c’è, ancora, del Fascismo? La Mostra del Cinema di Venezia. Ma la Ferragni lo sa? A giudicare dai suoi post “nostalgici” forse no.

Correva l’anno 2019 e la Ferragni arrivava splendente alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare il docufilm sulle sue gesta, “Chiara Ferragni Unposted“. La stessa influencer, tra una digressione politica e l’altra, l’ha ricordato sul suo profilo Instagram da 20 milioni di follower proprio il 4 settembre scorso: “Un anno fa oggi: presentavo @chiaraferragniunposted, il documentario sulla mia vita, al Festival del Cinema di Venezia con un epico red carpet circondato da familiari e amici. Indossare un folle abito personalizzato Dior Couture è stato sicuramente il mio momento preferito del 2019″ (tutto scritto rigorosamente in inglese).