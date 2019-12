Roma, 2 dic – Che l’autore dell‘Avvelenata avesse un “rapporto complicato” con il mondo militante, sia partitico che extraparlamentare, dell’estrema sinistra, non è certo una novità. Certo sentire un decano della musica “impegnata”, dei cantautori divenuti – spesso loro malgrado – simbolo della sinistra, dire “non sono mai stato comunista” fa sempre un certo effetto. Così parlò Francesco Guccini, intervistato da un Corriere della Sera alla ricerca, a meno di due mesi dal voto in Emilia Romagna, di endorsement per Bonaccini e di reprimende contro il salvinismo crescente. E su questo Guccini non è certo uno che si tira indietro.

“Meglio Zingaretti, ma ho votato Pd anche con Renzi”

L’appoggio al centrosinistra in vista delle elezioni regionali di fine gennaio è senza se e senza ma. “Vince la Lega? Non credo, questa è una Regione governata bene. C’è un’ottima sanità e anche la scuola… Beh, quella lasciamola perdere, la scuola è un problema nazionale. Ma certi sondaggi, persone più addentro di me mi dicono che può andare bene”. Del resto l’adesione del “maestrone” al Partito democratico non è in discussione: “Il mio partito è il Pd. Meglio Zingaretti, ma lo votavo anche quando c’era Renzi. La sinistra ha sempre questo dramma, seimila correnti, è così dal congresso di Livorno”.

E da bravo uomo di sinistra Guccini non si tira indietro quando c’è da paragonare il sovranismo al fascismo, rispondendo così all’intervistatore che gli chiede della vittoria elettorale di Salvini a Ferrara: “Ci sono rimasto male. Anche se non mi ha del tutto stupito. In fin dei conti pure il fascismo fu subito molto forte a Ferrara“. Per il cantautore esiste una continuità tra un Italo Balbo a capo dello squadrismo estense e l’amministrazione del leghista Alan Fabbri. “Il fascismo ha molti modi di presentarsi. È ovvio che non può essere quello di allora. Ma questa destra è feroce, cattiva. Una destra che ha chiesto pieni poteri. C’è un’anziana signora sopravvissuta ai campi di concentramento, come Liliana Segre, costretta a girare con la scorta”.

Guccini l’azionista antisovietico

Insomma sulla lettura delle dinamiche socio-politiche contemporanee Guccini è pienamente allineato all’Augias pensiero, tanto da ritenere che a votare Bonaccini in Emilia saranno i “più acculturati e informati”. Più interessante il passaggio in cui rifiuta l’etichetta di intellettuale organico: “Io comunista? Macché. Ero pure antisovietico. Cinque anni fa feci un endorsement per un consigliere di Leu, Igor Taruffi. Una persona che stimo molto. È di Porretta. Lui sì, viene dal Pci. Una sera gli ho detto che non sono mai stato comunista. Ha fatto una faccia…”. Insomma niente falce e martello per Guccini, che si sente “forse libertario… Io sono sempre stato un azionista. I miei riferimenti erano Giustizia e libertà, i fratelli Rosselli”.

Il misunderstanding avrebbe origine nel testo de La Locomotiva, dove afferma “trionfi la giustizia proletaria”. “Che cosa c’entra?”, risponde al giornalista che gliela cita, “Quella è una storia che ho voluto raccontare. La storia del macchinista Pietro Rigosi. E poi l’anarchia non esiste più. De André è stato anarchico”. Insomma Guccini sembra un po’ meno “rosso” dopo questa intervista (e un po’ più fucsia), anche se non ha problemi a dirsi pronto a scendere in piazza con le sardine: “Potendo, perché no?”.

Davide Di Stefano