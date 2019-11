Napoli, 23 nov – Oggi è stata inaugurata a Napoli la mostra collettiva Virginem=Partena, allestita nella galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. Tra le varie opere esposte alla mostra curata da Biancamaria Santangelo, ce n’è una che sta facendo molto discutere. Si tratta di una scultura che ritrae Salvini, con tanto di rosario, che punta una pistola contro due immigrati africani. L’opera artistica – sempreché si possa parlare di «arte» – è stata realizzata da Salvatore Scuotto e si intitola La pacchia è finita!, con chiaro riferimento al noto slogan anti-immigrazione del leader della Lega.

Parla l’autore della scultura

«Mi sono stancato – ha dichiarato l’autore della scultura – e ho messo tutto quello che provo in queste sculture. Quando mi hanno invitato alla mostra non volevo partecipare, poi ho annunciato che avrei creato volutamente qualcosa di disturbante e la proprietaria dello spazio, Bianca Santangelo, mi ha dato massima libertà». Scuotto ammette che «la mano è scappata. Mentre mettevo insieme il mio contributo l’ho guardato e ho detto: “Che cosa ho combinato?”, però, invece di fermarmi sono andato fino in fondo all’idea che avevo». Insomma, il messaggio politico dell’opera è evidente: «Ho voluto rappresentare Salvini come un bambinone che gioca a un videogame popolato da fantasmi, come si vede dai dettagli della pistola che è intenzionalmente spropositata. Dico che il suo messaggio politico è infantile, come una costante play station in cui bisogna individuare il nemico e abbatterlo», ha concluso Scuotto.

La risposta di Salvini

La reazione di Salvini non ha tardato ad arrivare ed è stata affidata ai suoi canali social: «Cosa non si fa per farsi un po’ di pubblicità, che squallore. La “scultura” che mi raffigura mentre sparo agli immigrati è una vera schifezza, è istigazione all’odio e alla violenza, altro che arte», ha scritto su Facebook il segretario della Lega. Che poi ha concluso: «Non vedo l’ora di tornare a Napoli per ammirare i fantastici Presepi tradizionali, non queste porcherie».

