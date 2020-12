Roma, 17 dic – Poche volte nella storia recente d’Italia ci era capitato di assistere ad un giornale così sfacciatamente filogovernativo come Il Fatto Quotidiano. In confronto il Tg4 di Emilio Fede ai tempi di Berlusconi era una roba da ribelli. A catturare la nostra attenzione è questo pezzo vergato da Marco Venturini, consulente di comunicazione politica “ospitato” con il suo blog sulla versione online del Fatto diretta da Peter Gomez. “Vaccino Covid, lo spot punta su alcune leve persuasive. Per questo funziona“ è il titolo dell’articolo. Venturini incensa non solo la campagna comunicativa del governo basata sul simbolo della primula, ma anche questo video promo (che tra l’altro è un banale plagio, ma di questo parleremo altrove).

Vaccino, primula e discriminazione

Venturini è più realista del re e propone di “far indossare questo fiore a chi aderirà alla campagna, ovvero a chi farà il vaccino”. Questo secondo il nostro spin doctor “farà scattare due leve persuasive. La prima è la riprova sociale: vedendo che altri hanno aderito alla campagna, siamo più stimolati a fare lo stesso. La seconda è il passaparola: chi vede il tuo nastro (per esempio di colore rosa) potrebbe chiederti, per curiosità, cosa rappresenta”. Insomma indossando la primula si stimolerebbe la curiosità per la vaccinazione e al tempo stesso le persone sarebbero spinte a conformarsi agli altri.

Fin qui niente di strano, ma Venturini va oltre e dice chiaramente: “Indossare una primula, nel caso del vaccino, farebbe scattare anche una terza leva più sottile e allo stesso tempo più efficace nell’obiettivo di convincere molti a vaccinarsi. Se in un luogo pubblico quasi tutti indosseranno la primula – dichiarando così di essersi vaccinati – quelli che non la indosseranno saranno visti meno di buon occhio e verranno isolati. Questo imbarazzo potrebbe spingere molti indecisi a scegliere di vaccinarsi”. Sostanzialmente questo esperto di comunicazione sostiene sul Fatto Quotidiano l’idea di promuovere l’esclusione sociale per alcuni cittadini che, subendo una discriminazione e sentendosi additati dagli altri, verrebbero così spinti a vaccinarsi.

Una stella gialla al contrario

Una sorta di “stella gialla al contrario”, dove la discriminazione in questo caso viene effettuata grazie all’assenza del segno distintivo. Se non ce l’hai sei “giustamente” escluso. Un approccio fintamente bonario e sostanzialmente discriminatorio, in linea con quanto espresso da molti progressisti in questi giorni rispetto all’obbligo vaccinale. “Il vaccino non è obbligatorio ma se non lo fai non ti curiamo, non puoi viaggiare, non puoi andare al cinema, se sali sull’autobus gli altri sono autorizzati a darti dei calci negli stinchi etc”. Alla roba dell’autobus ancora non ci si è arrivati, ma il succo del discorso è quello. Avanti primule fucsia della rivoluzione vaccinale.

Davide Di Stefano