Roma, 6 nov – Uno spettro si aggira per l’Europa: il sovranismo. Tutti ne parlano, ma nessuno riesce a definire che cosa sia. E se anche un ex diplomatico e acuto intellettuale come Sergio Romano non ci capisce nulla, allora vuol dire che la situazione è davvero grave. Grave per i globalisti, beninteso. Il nuovo libro dell’editorialista del Corsera, uscito da qualche giorno in libreria, lascia esterrefatti. A cominciare dal titolo: L’epidemia sovranista (Longanesi). Il sovranismo, pertanto, non sarebbe una categoria politica, ma una malattia contagiosa che, una volta curata, sparirà come d’incanto. Una pia illusione, che tradisce speranza anziché profondità d’analisi.





Populismo e sovranismo non sono la stessa cosa

Ma, al di là del titolo, il libro di Sergio Romano è davvero un concentrato di luoghi comuni che non aiutano affatto a descrivere il fenomeno preso in esame. Innanzitutto, l’autore confonde sovranismo e populismo, ignorando una differenza sostanziale: se il populismo è uno stile politico, o tutt’al più una mentalità, che può accomunare la Lega salviniana anti-immigrazione e gli spagnoli multiculturalisti di Podemos, il sovranismo implica invece un programma ben più definito. Frontiere, confini, sovranità, comunità, identità ne delimitano il perimetro. Perimetro da cui restano fuori i populismi di sinistra alla Corbyn o alla Mélenchon, ma in cui possono rientrare movimenti e partiti che non sono affatto populisti.

L’Internazionale del Male

Per rendere l’idea del livello dell’opera, nonché della confusione terminologica che crea, bastino questi esempi: il sovranismo, che per Sergio Romano sarebbe «contagioso» (torna la metafora epidemiologica), è definito come «quel particolare nazionalismo eurocritico ed eurofobico» con venature razziste e antisemite, preda di «tribuni del popolo» affamati di potere. Per l’ex diplomatico, insomma, il sovranismo è la versione politica dell’uomo nero presente nelle fiabe per bambini. Anche l’identità viene qui considerata «un concetto nazional-religioso con una evidente connotazione razziale». Insomma, il sovranismo è un po’ il grande calderone del cattiverio mondiale, in cui buttar dentro Salvini e la Le Pen, Trump e Orbán, Putin (ma con riserva) e Narendra Modi. Una specie di Internazionale del Male che incarna ogni bassezza dell’animo umano.

L’antidoto di Sergio Romano

E qual è l’antidoto che Sergio Romano propone per debellare l’epidemia? In realtà non lo dice espressamente, ma la ricetta del medico è sparsa un po’ ovunque tra le poche pagine di questo libello superstizioso: sostegno alla Ue e creazione di uno Stato federale europeo che abolirà tutte le sovranità nazionali, integrazione degli immigrati (che ovviamente hanno sempre giovato all’Europa), rafforzamento del multiculturalismo e via banalizzando. Se dovessi indicare un aspetto positivo di quest’opera, sarebbe solo questo: se il sovranismo può contare davvero su tali avversari – che per pregiudizio ideologico si precludono da soli una comprensione di quello che sta accadendo – allora significa che i sovranisti, per ora, possono dormire sonni tranquilli.

Valerio Benedetti