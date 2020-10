Arezzo, 29 ott – Andrea Scanzi ha tutto il tempo di scrivere baggianate varie ed eventuali su Facebook, poiché risparmia molto tempo nel cercare parcheggi. E questo è assodato. L’ultima sparata del parcheggiatore folle di Arezzo è relativa ai terribili fatti di Nizza, dove un terrorista islamico ha ucciso tre persone nella cattedrale della città. Cos’avrà da dire il giornalista influencer sulla vicenda? Nulla, in realtà, ma un’automarchetta ci sta sempre bene.

Scanzi: “Nizza? Destra vile ci si butterà sopra”

“A questo 2020 terrificante mancavano solo gli attentati efferati” scrive colui che venne schiaffeggiato virtualmente con una mano sola dal vignettista Osho (dimentico del fatto che sempre in Francia, una manciata di giorni fa, è stato decapitato un professore sempre da un islamico). “Gli animi si surriscalderanno ancora di più, la destra più vile si butterà sulla vicenda come il gatto ai budelli (cit) e tutto diventerà ancora più complicato”, sostiene Scanzi. Certo, Andrea, perché la situazione semmai peggiorerà sarà sempre, invariabilmente, per colpa di questi fantomatici “fascisti”, e nel frattempo però anni di liberismo e democrazia hanno portato a due 4 francesi morti al grido di Allah Akbar in nemmeno un mese.

Che tragedia! “Oggi due dirette!”

Poi, come da copione, Scanzi passa all’atto di onanismo social – scommettiamo sempre avendo davanti una sua stessa effige – citandoci Roger Water perché lui è un vero rocker (non come i Negrita, ad esempio) e chiosando, però, con un vecchio di paese: “Che tempi tremendi”. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Ma come mai questa riflessione insolitamente vuota e di circostanza, anche per i canoni di Scanzi? Perché in fondo al post c’è la ciliegina sulla torta: “Oggi due dirette! 💥 #AmiciFragili ore 16💥 💥 #ScanziLive ore 19💥”. Eh si, tempi tremendi, quelli dove un influencer fa il giornalista e dopo aver parlato di teste mozzate e di umanità sull’orlo del baratro si autoproclama con una marchetta.

Ilaria Paoletti