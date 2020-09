Roma, 7 set – Angela Chianello, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata sulla spiaggia di Mondello a un inviato di Barbara D’Urso, è approdata su Instagram. Il suo profilo ha superato i 110mila follower in 24 ore, attestandosi su una media di mille follower al minuto. Ma se pensate che sia questo il risvolto negativo di una insperata sovraesposizione mediatica della signora Chianello, dovrete ricredervi.

La vita quotidiana di miss “non ce n’è coviddi”

La Chianello, dopo essere diventata famosa come “negazionista” del Covid grazie a Non è la d’Urso, è tornata da Barbarella per lamentare che era stata addirittura minacciata di morte a causa del video divenuto virale. Poi, copione ben rodato, ha capito come volgere questa attenzione in suo favore. Da qui la decisione di diventare influencer, che sta dando i frutti sperati. Presto la signora di Mondello sparirà nel vuoto siderale dalla quale è provenuta. Anche perché da quando è sbarcata sui social ha condiviso con noi un affresco di banalità: fa la pasta, ama suo marito e odia le persone false alle quali risponde con la sua forza adamantina. Insomma, tutto quello che potreste vedere da zia Concetta e non avete mai osato chiedere.

La parte divertente della faccenda è la reazione (altrettanto parte di un affresco banale) dei semicolti dell’internet. Prima hanno contribuito loro stessi a renderla famosa con la spocchia di chi riprendeva il compagno di classe più lento, inserendola in centinaia di video parodia e meme atti a denigrare l’ignoranza becera e negazionista di Angela. Poi, grazie a tanta pubblicità, Angela racimola migliaia di followers e loro, semplicemente, impazziscono. Su Twitter Mondello è in trend topic. Leggiamo qualche intervento.

“Sono incazzato come una bestia – scrive Math – io ho sempre studiato un sacco, ho una laurea con 110 e lode e devo lavorare 8/9 ore al giorno per uno stipendio misero. La signora di Mondello avrà sì e no la terza media, è trash da morire, dice “non ce n’è coviddi” e diventa influencer. SCHIFO”. “Mi sono iscritta all’università, continuo a studiare e lavorare sperando in futuro di riuscire ad affermarmi ma ho capito che bastava dire “non ce n’è coviddi, buongiorno da Mondello” e avrei risparmiato molta fatica”, piange invece Normal girl. Poi si sfiorano vette di lirismo: “Io mi impegno a fare e pensare cose carine e fatte bene, continuo a perdere follower. Lei con Buongiorno da Mondello è arrivata a 100k in un giorno. Beh ragazzi facciamo una sorta di 8×1000 o donazione media friendly, se vi va questo è il mio IG”.

Il piagnisteo dei millennial semicolti