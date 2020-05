Roma, 28 mag – Emergenza sanitaria, globalizzazione, futuro dell’Italia. Questi i temi di Arcadia 2020, evento online organizzato dai principali organi di informazione di impronta sovranista e identitaria. Tanti gli ospiti del mondo politico, culturale e scientifico che si alterneranno per tre giorni, dal 29 al 31 maggio, in una serie di videoconferenze trasmesse in diretta sulle pagine social delle testate che hanno dato vita all’evento. Oltre al Primato Nazionale ci sono Secolo d’Italia, Qelsi, Meridiana, Il Sovranista, Cultura Identità, Eclettica e Il Talebano.

Questo il programma completo dell’evento

Venerdì 29: L’EMERGENZA SANITARIA

Ore 17 – Introduzione Alessandro Amorese (Responsabile Laboratorio Editoria Fdi) e Antonio Tisci (CdA Secolo d’Italia)

Ore 17,15 – Tavola rotonda. IL GRANDE FRATELLO SANITARIO. Espertocrazia, controllo sociale e libertà digitale ai tempi del virus

Modera: Davide Di Stefano (Vicedirettore de Il Primato Nazionale)

Partecipano: Guido Taietti (Saggista), Francesco Boco (Filosofo), Davide Giraudo (Medico del reparto Covid dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi MI) e Marco Gervasoni (Docente universitario)

Ore 18:00 – Interviste:

Attilio Fontana (Presidente Regione Lombardia) con Guido Bertolaso (Consulente Regione Lombardia e Regione Marche).

Francesca Totolo (Autrice del libro “Coronavirus. Tutto ciò che non torna sull’epidemia”) e Paolo Tiramani (Sindaco di Borgosesia e Deputato Lega)

Ore 18.30 -Tavola rotonda . LA GLOBALIZZAZIONE È FINITA? La sfida tra sovranità popolari e governo globale

Modera: Alessandro Sansoni (Direttore di Cultura Identità)

Partecipano: Gennaro Sangiuliano (Direttore Tg2), Diego Fusaro (Filosofo), Edoardo Sylos Labini (Fondatore del Movimento Cultura Identità), Francesco Di Giuseppe (Vice Presidente di Gioventù Nazionale), Marcello De Angelis (Giornalista e scrittore) e Adriano Scianca (Direttore de Il Primato Nazionale)

Ore 19:20 – Interviste:

Fabio Roscani (Presidente di Gioventù Nazionale), Maria Giovanna Maglie (Giornalista e scrittrice) e Galeazzo Bignami (Deputato Fdi – Responsabile dipartimento Immigrazione)

Ore 19:40 – Presentazione del libro: “La Nazione fatidica” di Adriano Scianca

Ore 19:50 – Musica: Gruppo musicale “La Vecchia Sezione”

Sabato 30: L’EMERGENZA ECONOMICA

Ore 17,00 – Tavola rotonda . LA RINASCITA DELL’ITALIA. Dentro o fuori dall’Unione Europea?

Modera: Giuseppe Parente (direttore de Il Sovranista)

Partecipano: Carlo Fidanza (Eurodeputato – capo delegazione Fdi), Vincenzo Sofo (Eurodeputato Lega), Stefano Fassina (Deputato LeU, Segretario di Patria e Costituzione) e Gianluigi Paragone (Senatore indipendente)

Ore 17:40 – Interviste:

Gianni Alemanno (Giornalista e scrittore), Luciano Barra Caracciolo (Saggista), Warren Mosler (Economista e imprenditore) e Salvatore Santangelo (Giornalista e scrittore)

Ore 18.30 – Tavola rotonda . IL RITORNO DEL MADE IN ITALY. Un nuovo sistema produttivo nazionale

Modera: Silvia Cirocchi (Direttrice Qelsi)

Partecipano: Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Giulio Sapelli (Economista e scrittore), Giulio Tremonti (Economista e scrittore), Gian Maria Fara (Presidente Eurispes), Luca Malcotti (Vice Segretario generale Ugl) e Francesco Rizzo (Consigliere comunale Isole Eolie)

Ore 19:15 – Interviste:

Valerio Benedetti (Caporedattore de Il Primato Nazionale), Nicola Porro (giornalista e conduttore televisivo), Augusto Sartori (Presidente Ascom Confcommercio Santa Margherita Ligure), Carolina Varchi (Deputato Fdi – Responsabile Dipartimento Mezzogiorno), Giovanni Zinni (Redattore Qelsi), Giorgio Ciardi e Luigi Ciatti (Ambulatorio Antiusura) e Claudio Barbaro (Senatore Lega, Presidente ASI)

Ore 20:10 – Presentazione del libro: “Berlino Est 2.0” di Federico Cenci

Ore 20:20 – Musica: Gruppo musicale “Ultima frontiera”

Domenica 31: L’EMERGENZA DEMOCRATICA

Ore 17 – Interviste: Marcello Veneziani (Giornalista e scrittore) e Angelo Mellone (Giornalista e scrittore)

Ore 17:20 – Tavola rotonda. COME STACCARE LA SPINA A CONTE. L’opposizione in Parlamento e nella Società

Modera Paolo Di Caro (Direttore de Meridiana)

Partecipano: Francesco Storace (Direttore Secolo d’Italia), Giovanni Donzelli (Deputato Fdi – Esecutivo Nazionale), Marco Cerreto (Redattore Qelsi), Alessandro Cattaneo (Deputato Forza Italia) e Alberto Bagnai (Senatore Lega ed economista)

Ore 18:10 – Interviste: Alessandro Sallusti (Direttore de Il Giornale), Antonio Pasquini (Sindaco di Casargo – LC), Basilio Catanoso (Presidente Associazione Meridiana)

Interviste nella manifestazione delle Mascherine Tricolori

Ore 18:30 – Tavola rotonda. IL DIRITTO ALLA PIAZZA. L’opposizione e la protesta ai tempi del Covid

Modera Francesco Borgonovo (Vice Direttore de “La Verità”)

Partecipano: Simone Di Stefano (CasaPound Italia), Fabrizio Ricca (Assessore Reg. Piemonte – Lega), Viviana Beccalossi (Consigliere reg. Lombardia) E Roberto Cominardi (Dirigente naz. Coordinatore reg. Lombardia SILB-FIPE)

Ore 19:00 – Presentazione del libro : “Democrazia in quarantena” di Paolo Becchi

Ore 19:10 – Interviste: Francesco Lollobrigida (Capogruppo Fdi Camera dei Deputati), Fabio Amendolara (Giornalista “La Verità”), Andrea Delmastro (Deputato Fdi – Responsabile Dipartimento Giustizia), Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Salvo Pogliese (Sindaco di Catania), Roberto Menia (Presidente Comitato Italiani nel Mondo) e Ignazio La Russa (Senatore Fdi – Esecutivo Politico)

Ore 19:50 – Presentazione del libro : “Terra benedetta” di Emanuele Merlino

20:00 – Musica: Gruppo musicale “Hobbit”

