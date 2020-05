Roma, 7 mag – Da oggi il nuovo numero del Primato Nazionale è disponibile nelle edicole di tutta Italia. Questo mese la rivista sovranista affronta un tema che sta tornando prepotentemente d’attualità. Due recenti sondaggi hanno infatti disegnato una realtà inedita e, per certi versi, sorprendente: un italiano su due è favorevole all’Italexit. È la prima volta che succedeva: mai infatti gli italiani, seppur largamente «euroscettici», erano stati realmente convinti di uscire dall’Unione europea e dall’euro. Questa notizia non arriva come un fulmine a ciel sereno: la crisi – sanitaria ed economica – provocata dal coronavirus ha trovato Bruxelles del tutto impreparata. E tutte le contraddizioni dell’«integrazione europea» sono venute alla luce, oltre ogni rassicurante retorica. Di qui l’indignazione e la rabbia del 50% degli italiani, che stanno ora provando sulla loro pelle gli effetti delle sanguinose cessioni di sovranità avvenute negli ultimi anni.

Uragano coronavirus

Ed è proprio da questa situazione di fatto che prende le mosse il nuovo numero del Primato Nazionale. Un nutrito focus, infatti, è dedicato all’«uragano coronavirus» che ha spazzato via tutti i dogmi europeisti, mettendo gli italiani di fronte alla realtà – e di fronte a sé stessi. Si va da un’analisi del fallimento conclamato di Bruxelles (V. Benedetti) alla crisi cronica delle «democrazie liberali», ormai incapaci di qualsiasi decisione (A. Rapisarda), dalla comunicazione narcisistica – e dall’operato disastroso – di Giuseppe Conte (A. Spezzaferro) a una disamina di come le nazioni realmente sovrane stanno reagendo alla crisi, laddove l’eurozona rimane al palo (M. Valle), fino ai comportamenti – virtuosi o cialtroneschi – tenuti dagli italiani durante questa quarantena forzata e prolungata (I. Paoletti).

Puoi acquistare il Primato Nazionale anche in versione digitale: clicca QUI

Il confronto Scianca-Di Stefano e l’intervista a Paragone

Ma il pezzo forte del nuovo numero del Primato Nazionale è rappresentato dal confronto tra Adriano Scianca e Simone Di Stefano sull’Italexit: quali sono i pro e i contro di un’uscita della nostra nazione dalla Ue e dell’euro? Entrambe le posizioni sono argomentate con energia e competenza, in un vero e proprio duello senza esclusione di colpi, ma pur sempre rispettoso del codice cavalleresco. Il confronto tra il direttore del Primato e il portavoce di CasaPound Italia è preceduto da un’ampia intervista a Gianluigi Paragone, il senatore ex M5S che si sta profilando come uno dei più decisi sostenitori dell’Italexit.

La nuova rubrica di Sgarbi sul Primato Nazionale

E, a proposito di contenuti spumeggianti, in questo numero è stata inaugurata la nuova rubrica di Vittorio Sgarbi, che si va ad aggiungere alle altre prestigiose firme che collaborano regolarmente con il Primato Nazionale, da Alessandro Meluzzi a Diego Fusaro, da Francesca Totolo a Marco Valle, da Enrica Perucchietti ad Antonio Rapisarda. Non mancano infine le inchieste e gli approfondimenti culturali, che spaziano dalla storia all’economia, dalla geopolitica alla letteratura, dall’arte alla filosofia.

Elena Sempione