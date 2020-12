Milano, 16 dicembre – Una passione, una fede, una storia. Non si può definire diversamente il cammino dei Viking Juve descritto nel nuovo libro di Altaforte Edizioni: “Essere non apparire“. All’interno del volume i rapporti con alcuni calciatori da Fabio Cannavaro a Gigi Buffon passando per Pavel Nedved e l’alterco con Fabio Grosso. Gli aneddoti su Lapo Elkann e gli incontri con Andrea Angelli. Tanti i retroscena che hanno coinvolto i Viking con sullo sfondo personaggi come Alessandro D’Angelo e lo strano suicidio di Raffaello “Ciccio” Bucci. Senza dimenticare il racconto della “storia infinita” del 2005 con la Fossa dei Leoni.

La ricostruzione e i racconti di Guglielmo e Loris nel libro sui Viking Juve

Frutto del lavoro di ricostruzione storica e iconografica di Gugliemo Artivi, “Essere, non apparire” ripercorre i passi di due generazioni di ragazzi che, nel bene e nel male, hanno scritto pagine indelebili tra le tifoserie calcistiche. Arricchito dai racconti di Loris Grancini e dai brani tratti dal racconto “All’armi” di Jack DeMaestri, su gentile concessione dell’autore stesso, il volume vi porterà a seguire la storia, a tratti epica, di un gruppo di ragazzi che, tra nebbie della Brianza, si sono riuniti sotto il nome immortale dei Viking.

Con 48 tavole a colori, il libro è disponibile in libreria e sul sito www.altafortedizioni.it da mercoledì 16 dicembre.

Lorenzo Cafarchio