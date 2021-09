Roma, 7 set – E’ bufera su Francesco Pugliese, ad di Conad, che ieri sera durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete4 ha pronunciato parole decisamente forti sui non vaccinati. “Sono favorevole al Green pass. Se io ha fatto due dosi di vaccino, perché poi devo rischiare di contagiarmi andando al ristorante o al supermercato? I dipendenti che non vogliono vaccinarsi andranno in aspettativa non retribuita, in modo che possiamo sostituirli”.

Bufera su l’ad di Conad, utenti infuriati

Sui social, in particolare su Twitter, le dichiarazioni di Pugliese hanno generato una ridda di polemiche. Molti utenti attaccano duramente l’amministratore delegato di Conad. “Ma davvero pensate che alla #Conad freghi un cazzo della salute e dei vaccinati? Cavalcano solo il pretesto per fare pulizia di vecchi contratti a fronte di nuovi meno dignitosi”, scrive un utente.

“Adesso c’è il ‘genio’ dell’AD di #Conad, che oggi è favorevole a #GreenpassObbligatorio e vaccino per i dipendenti, ieri quando i dipendenti della GDO, si lamentavano che loro erano esposti, senza fare nulla, muto ed avanti con protocolli base. Cosa è cambiato?”, scrive un altro utente. E ancora: “Visti i metodi draconiani usati da #Conad , andrò a fare spesa nei supermercati dove vige ancora la democrazia…”. C’è pure chi invita esplicitamente al boicottaggio di Conad, con tanto di hashtag lanciato su Twitter. “L’amministratore delegato di Conad vuole licenziare chi non si vaccina. La migliore risposta è boicottare Conad. #boicottaConad e semplice”.

C’è pure chi difende Pugliese

Ma come sempre accade in questi casi, i social pullulano di pareri opposti e finiscono per generare battibecchi anche accesi tra gli utenti. Prova ne sono gli utenti che difendono a spada tratta l’ad di Conad, attaccando al contempo chi invita al boicottaggio. “Decisione legittima. E colgo l’occasione per esprimere solidarietà ai dirigenti della #Conad per tutti gli insulti di vario genere che stanno ricevendo in queste ore”, cinguetta un utente che approva le parole di Pugliese. “L’AD di #Conad annuncia licenziamenti per i dipendenti no vax. Giustissimo: idem per medici e infermieri. E gli idioti che lo attaccano non sanno che gli stanno facendo solo pubblicità. Personalmente farò la spesa sempre al Conad ed invito tutti i pro vax a fare altrettanto”, scrive un altro utente.

Repliche e controrepliche

E via di repliche e controrepliche: “Vi rendete conto che state esultando perché dei lavoratori (come voi!) andranno in mezzo a una strada?! Quella del vaccino è una scusa ridicola per liberarsi di contratti scomodi, ma voi continuate a credervi grandi progressisti”.

Alessandro Della Guglia