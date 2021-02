Roma, 23 feb – Come è entrata l’Italia nell’euro? Ci è convenuto? Secondo Romano Prodi, che di quell’operazione fu il deus ex machina, si è trattato di un grande successo: la moneta unica era indispensabile (per Draghi addirittura irreversibile) e il cambio era vantaggioso. Il problema sarebbe stato il governo Berlusconi che non avrebbe sorvegliato l’aumento dei prezzi interni. Una narrazione, questa di Prodi, che non è piaciuta per niente a Ignazio La Russa, che a L’aria che tira (La7) ha contestato al «Mortadella» il modo in cui il suo esecutivo gestì la transizione dalla lira all’euro.

Lo scontro Prodi-La Russa sull’euro

L’interesse italiano, ha tentato si spiegare Prodi a La Russa, «era quello di andare nell’euro con la lira più svalutata possibile in modo da aiutare le nostre esportazioni, tanto è vero che i tedeschi volevano 950 lire per ogni marco e noi 1.000, lo dissi al cancelliere Kohl. Quando mi ha detto 990 io ho fatto un salto di gioia, Ciampi era felicissimo». Tutto bellissimo. Peccato però che le cose siano andate diversamente. «Dopo i prezzi sono aumentati», ammette l’ex premier, ma «perché non si è fatta la sorveglianza». Insomma tutta colpa del governo di centrodestra guidato da Berlusconi dal 2001 al 2006.

La Russa, però, non è uno che si fa fregare: «Non diciamo sciocchezze», sbotta l’esponente di Fratelli d’Italia. «Il problema è di cambio internazionale. Lasciate stare i comitati, per il cittadino comune quel cambio ha comportato che tutto ciò che costava 1.000 lire è costato 1.490». Colpito nell’orgoglio Prodi tenta di ribattere a La Russa: «Il cambio così come era stato pensato non implicava che ci fosse un aumento dei prezzi interni, ma non c’è stata la sorveglianza, per questo è aumentato tutto». Ma il vicepresidente del Senato non cade nella trappola e insiste: «I fiumi si possono sorvegliare, ma quando arriva in piena e non ci sono gli argini straripa. Non c’era la possibilità di sorvegliare».

Vittoria Fiore