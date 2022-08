Roma, 23 ago – Il Botswana è uno degli Stati più ricchi dell’Africa e ha costruito la sua fortuna sull’estrazione dei diamanti. La strada da fare per diventare un Paese a reddito elevato è però ancora lunga e il governo sta lavorando per diversificare la sua economia dalla dipendenza delle suddette pietre preziose. La crisi in Ucraina ha fornito al Botswana l’opportunità di diventare un importante fornitore di carbone dei Paesi europei, in sostituzione di quello russo. Tuttavia, per trarre vantaggio da questa opportunità, la nazione africa dovrà migliorare le infrastrutture necessarie per l’esportazione.

Il carbone del Botswana, un problema di esportazione

Occorre ricordare che il Botswana non ha accesso al mare e esporta le sue merci tramite il Sudafrica, ma la linea ferroviaria che collega i due Paesi è in pessime condizioni. Per tale motivo i governi di Gaborone e Città del Capo hanno dato il via a lavori di ammodernamento e di estensione al fine di migliorare questa infrastruttura e permettere al carbone estratto dal Botswana di poter essere esportato tramite i porti sudafricani.

A tale proposito la società ferroviaria Transnet Freight Rail e la Botswana Rail si impegneranno a portare avanti lavori di riparazione del tratto ferroviario da 126 chilometri tra Swartruggens in Sudafrica a Mafikeng. Così che il carbone e altre merci provenienti dal Botswana potranno raggiungere i porti sudafricani di Richard Bay e Durban. La durata di questi lavori sarà di circa due anni e non si limiterà a riparare la linea ferroviaria esistente, ma anche a costruire una nuova linea ferroviaria che collegherà Mamabula in Botswana con la città sudafricana di Lephalale. Oltre a questi lavori, le due società ferroviarie saranno impegnate a risolvere il problema dei furti di cavi di rame che spesso impediscono ai treni di operare.

Giuseppe De Santis