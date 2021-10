Roma, 23 ott – Aumentare il fatturato e ridurre i costi. Questa la ricetta sempreverde in tempi di crisi, la panacea di tutti i mali nell’era dell’austerità. Attingendo, quando serve, all’armamentario della retorica sui sacrifici necessari. Una narrazione che ci accompagna almeno dal 2011 (se non da prima) e che oggi sembra toccare in prima persona i suoi cantori. Chissà – vien da chiedersi – come prenderanno in redazione al Sole 24 Ore la notizia dei licenziamenti in arrivo.

Licenziamenti al Sole 24 Ore: a rischio un quarto della redazione

La crisi del quotidiano di Confindustria è latente da tempo. I dati di vendita, d’altronde, non mentono: negli ultimi 10 anni il quotidiano è passato – stando ai dati Ads – in termini di diffusione cartacea e digitale da oltre 300 a meno di 150mila copie. Un vero e proprio tracollo che dalle parti di via Monte Rosa hanno cercato di mascherare in ogni modo, con l’unico risultato di far andare a processo buona parte della (ex) dirigenza. Se dal lato dell’aumento delle vendite è finita malissimo, rimane solo quello dei costi. Strada obbligata dato che l’associazione imprenditoriale non sembra più voler mettere mano al portafogli.

Il piano dei licenziamenti al Sole 24 Ore è filtrato negli ultimi giorni. E definirlo “lacrime e sangue” è dire poco. Il prossimo 30 novembre sarà il termine ultimo per le uscite volontarie: due anni di stipendio per chi farà le valigie. Dopo quella data potrebbero partire le lettere. L’idea è di dare una sfoltita mica da ridere alla redazione del gruppo (che oltre al quotidiano salmonato comprende l’emittente Radio24 e l’agenzia Radiocor), che passerà da 250 a 190 giornalisti. Praticamente il 25% del totale. Una sorta di “Cura Monti” in purezza: l’avevano auspicata con il celebre “Fate presto”, ora tocca anche a loro sperimentarla. E per fortuna che i tagli dovevano arrivare solo con l’uscita dall’euro…

Filippo Burla