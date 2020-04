Roma, 10 apr – La lettura arriva da parte di chi la Troika la conosce molto bene. Yanis Varoufakis, ex ministro dell’Economia greco durante il primo governo Tsipras e protagonista dell’estenuante trattativa con la Ue per il rinnovo del memorandum (leggi commissariamento della Grecia) vede nel risultato dell’eurogruppo una capitolazione dell’Italia sul Mes e gli altri prestiti accettati.

Ci aspetta una “austerità catastrofica”

Nel futuro prossimo dovremo aspettarci “un’austerità catastrofica”, stando almeno alle previsioni dell’ex ministro di Tsipras: “E eccoci qui: Italia e gli altri piegati. Hanno accettato i prestiti del Mes che porteranno a austerità stringente il prossimo anno, pietosi prestiti per le imprese della Bei, uno pseudo schema federale di assicurazione sulla disoccupazione, più qualche pillola di filantropia. In cambio si sono impegnati a depressione permanente”.

And here you have it: Italy et al buckled. They accepted ESM loans that will lead to stringent austerity next year, pitiful EIB business loans, a pseudo-federal unemployment re-insurance scheme, plus a few crumbs of philanthropy. In return they committed to permanent depression — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 9, 2020

Questo è il primo tweet in cui cita l’Italia. L’ex ministro greco, che nel 2015 si dimise proprio proprio per “favorire” la trattativa con l’eurogruppo visto che non accettava il nuovo memorandum, ne scrive poi un altro ancora più duro. “I prestiti del Mes senza condizionalità sono una bufala elaborata e ispirata dalla Merkel: certo, prendi miliardi di nuovi prestiti senza condizioni. Ma poi, l’anno prossimo, Bruxelles ‘noterà’ che il tuo debito/PIL è salito alle stelle e richiederà, ex post, un’austerità gigantesca e catastrofica”.

ESM loans without conditionality is a Merkel-inspired elaborate hoax: Sure, take billions of new loans sans conditions. But then, next year, Brussels will 'notice' that your debt/GDP has skyrocketed & will demand, ex post, gigantic, catastrophic austerity. Not even fool's gold! — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) April 9, 2020

Insomma l’Italia si sta infilando in un vicolo cieco. Lo avevamo capito un po’ tutti. Tranne i 5 Stelle.

