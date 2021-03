Roma, 22 mar – Più forte della pandemia, dei lockdown e della crisi globale. Saipem continua a correre e si aggiudica un appalto dal valore di oltre un miliardo di dollari in Qatar. A rivelarlo è una nota della stessa società, facendo seguito alla Letter of award appena consegnata dalle autorità di Doha.

Quasi 300 km di gasdotti posati da Saipem

Il contratto, assegnato da Qatargas, riguarda il North Field Production Sustainability Pipelines, progetto situato al largo della costa nordorientale della nazione araba. In pieno golfo persico. Saipem, leader mondiale – dall’alto della sua consolidata presenza in più di 60 Paesi del mondo, con 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità – nelle infrastrutture dedicate allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi (e non solo), si occuperà dell’ingegneria, dell’approvvigionamento, della costruzione e dell’installazione di quasi 300 km di condotte per traspostare il gas naturale dall’offshore qatariota verso gli impianti situati sulla terraferma. La conclusione dei lavori è prevista per il 2024. In questa data il gas inizierà a fluire nei terminali Qatargas North e South nella città industriale di Ras Laffan. Le operazioni di posa saranno eseguite dalle navi DE HE e Saipem Endeavour.

Non è la prima volta che la società (controllata al 30,54% da Eni e al 12,5% da Cdp) ottiene un successo nella piccola penisola. Non più tardi dello scorso febbraio, infatti, si era vista assegnare i lavori anche del “pacchetto” offshore dello stesso progetto.

“Questo nuovo contratto assegnatoci da un cliente chiave come Qatargas rafforza una relazione consolidata e rappresenta un’ulteriore prova di fiducia nella capacità di Saipem di realizzare progetti complessi. Nonché una conferma del successo della nostra strategia di posizionamento in Qatar. Siamo molto orgogliosi di incrementare il nostro contributo in un progetto così strategico per il Paese”, ha commentato Stefano Porcari, direttore operativo della divisione E&C offshore di Saipem.

Filippo Burla