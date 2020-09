Roma, 10 set – Da un esame dei rapporti di forza del tardo capitalismo, affiora limpidamente come il mercato non solo non faccia rima con “democrazia”, ma proceda, anzi, svuotandone i contenuti ed erodendone gli spazi. L’equilibrio tra mercato e politiche democratiche nel secondo Novecento, in Europa, appare sempre più come una parentesi effimera, peraltro avutasi non grazie al mercato, ma suo malgrado: tale parentesi ha preso a entrare in crisi con il 1989, secondo un piano inclinato che ci conduce alle odierne tendenze ostentatamente antidemocratiche del liberismo imperante. Dove la democrazia stessa è svilita a marktkonforme Demokratie, parola di Angela Merkel.

Sempre più – non deve sfuggire – la governance liberale svilisce la democrazia elettorale in nome dell’expertise: e l’esperienza a cui si richiama non è mai quella dei lavoratori e delle masse nazionali-popolari, coincidendo, invece, con l’esperienza non condivisa dei “tecnici”, come pudicamente vengono appellati, con termine anodino e fintamente super partes, i banchieri e i top manager. A decidere, secondo l’ordine del discorso liberista, deve essere non il popolo sovrano (che è, poi, un altro modo per dire democrazia), bensì il “comitato” – o la task force – degli esperti, cioè dei banchieri e dei top manager.

Gli unici “esperti” accettati

È anche per questo motivo che il neoliberismo può anche essere inteso come il “sequestro dell’esperienza comune attraverso l’expertise” (Dardot e Laval, Guerra alla democrazia): se, in un ordine democratico, a valere è propriamente l’esperienza di tutti e di ciascuno, nel nuovo quadro liberista sempre più si afferma il principio in accordo con il quale a valere è soltanto l’esperienza dell’esperto, a sua volta fatto coincidere con l’esperto allineato con l’ortodossia mercatista. Ogni esperto – economista, ad esempio – che non giuri fedeltà al verbo liberista è, ipso facto, considerato e trattato alla stregua di un non esperto.

Per converso, dal punto di vista della ragion liberista, l’esperienza dell’uomo comune e delle classi popolari non ha alcun valore. Essa è, senza riserve, identificata con l’incompetenza e con il pregiudizio, con l’ignoranza e con il complottismo: per questo motivo, è trattata ora come un groviglio di errori da non considerare, ora come un coacervo di pregiudizi da emendare mediante le pratiche della catechesi politicamente corretta; il cui fondamento ultimo sta nello spiegare al popolo rozzo e incompetente la piena e splendente razionalità di tutto ciò che lo fa quotidianamente soffrire.

Diego Fusaro