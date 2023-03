Roma, 6 mar – Novità (non proprio buone) dal settore dell’automobile. La Ford ha tirato fuori l’auto che si pignora da sola. Già, dopo la dimensione delle vongole che, in ottemperanza alle “devianze” dell’essere tutti uguali, dovrebbero avere tutte la medesima dimensione, dopo le teorie sulle flatulenze delle vacche e il divieto di usare gli aromatizzanti nei prodotti da tabacco riscaldato – il sigaro, ad esempio – l’ultima follia green dell’Unione europea, che riguarda lo stop alla produzione di auto con motore a diesel e benzina a partire dal 2035, pare essere solo rimandata. A data da destinarsi, certo, ma il pericolo non è del tutto scongiurato. Come sappiamo, l’Italia a Bruxelles ha ribadito il suo secco “no”, seguita dalla Polonia (stessa contrarietà espressa dall’Italia) e dallo scetticismo della Bulgaria. Ma è l’astensionismo della Germania, da cui ora potrebbe dipendere tutto, a far sperare sia Bruxelles per portare avanti il progetto, sia gli altri Paesi, Italia e Polonia in primis, affinché si riesca a fermare questa ulteriore pazzia.

Intanto Stellantis (ex Fiat) ha fatto sapere che continuerà a licenziare. Entro il 31 dicembre 2023, il gruppo, infatti, lascerà a casa circa 7mila addetti tra i lavoratori dello storico opificio di Mirafiori e del settore commerciale fuori Torino. Tutto a seguito del terzo accordo concluso con i sindacati di categoria volto a ridurre il personale del 4,4% a fronte dei 47mila occupati. Dunque, dopo il Covid e ora con la guerra (per la quale Stellantis pure produce equipaggiamenti militari a marchi Iveco) a pagare la crisi saranno ancora una volta i lavoratori. L’unica soluzione di salvataggio per preservare i posti di lavori e scongiurare i licenziamenti sarebbe la nazionalizzazione, ma questi sono concetti avulsi dalla realtà che viviamo e alieni per questa gente ai vertici delle (dis)organizzazioni.

La trovata Ford: l’auto che si pignora da sola

E se questo – che già di per sé è tragico – è già una prossima realtà, purtroppo non è tutto e non è la cosa meno grave. Sempre da Oltreoceano, infatti, arriva una novità assoluta che si sposa perfettamente con le concezioni che si “defecano” nelle stanze dei bottoni di Bruxelles. La casa automobilistica Ford, come riporta il sito futuroprossimo.it, ha depositato il brevetto “System and Methods to Repossess a Vehicle” (sistema e metodo per ritornare in possesso di un veicolo) – in pratica una sorta di Equitalia 2.0 – ovvero un sistema di auto-pignoramento della vettura che, se installato, potrebbe impedire da remoto il mancato utilizzo del veicolo. Gradualmente, da inibirne parzialmente l’uso, fino a non trovarlo proprio più.

Il marchio d’auto a stelle e strisce, infatti, ha pensato proprio a tutto: dalle disattivazioni di “complementi accessori” come l’aria condizionata o il navigatore, in caso di ritardo o mancato pagamento della rata, fino allo spostamento in autonomia del veicolo verso un punto stabilito per essere caricata da un carroattrezzi e ritornare in concessionario, in caso di recidiva. Non è escluso nemmeno che, mentre dalla banca o dal concessionario vengono eseguiti accertamenti – magari mentre in quel momento ci si trova in mezzo al traffico della città o in viaggio su un’autostrada – il motore della propria macchina possa smettere di funzionare, senza alcuna possibilità da parte del guidatore di fare una qualsiasi cosa. La vettura sarà controllata totalmente da remoto.

Al momento è solo un’idea che non sappiamo se troverà mai campo di applicazione, visto che ogni vettura dovrà essere dotata almeno di connessione internet, ma intanto è un’idea già depositata presso l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti d’America. Il triste motto della “decrescita felice” finora poteva essere sintetizzato dalla frase – senza padri né madri – apparsa sui muri in giro per il mondo e che recita “vado a lavoro per comprare la macchina per andare a lavoro”, ma, sic stantibus rebus, presto potremmo modificare, se non cancellare, anche quest’altra triste verità.

Tony Fabrizio