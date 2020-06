Roma, 26 giu – Attacco nel centro di Glasgow, in Scozia. Molte persone sono rimaste gravemente ferite in un accoltellamento e le forze dell’ordine scozzesi hanno isolato la zona per consentire l’arrivo delle ambulanze. Stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni diverse persone sarebbero state trasportate in barella insanguinate. La Bbc riferisce che tre persone sono state colpite a morte e tra i feriti vi sarebbe anche un poliziotto. Il sospettato dell’attacco sarebbe stato ucciso dalla polizia scozzese a colpi di pistola. Le autorità scozzesi, che inizialmente parlavano di un incidente di “portata contenuta” adesso parlano di “incidente grave”. Non è ancora chiaro se si tratti però di un attentato terroristico. Intanto West George Street è stata chiusa e agenti armati sono entrati all’interno di un edificio della strada.

L’attacco sarebbe avvenuto sulle scale del Park Inn hotel, albergo chiuso a causa del coronavirus ma che veniva utilizzato per ospitare dei richiedenti asilo. “Notizie davvero spaventose dal centro di Glasgow – ha scritto su Twitter il primo ministro del governo locale scozzese, Nicola Sturgeon – i miei pensieri sono per tutte le persone colpite. Vengo aggiornata a mano a mano che la situazione diventa più chiara”. Intanto “per favore – ha aggiunto Sturgeon rivolgendosi ai cittadini – state lontani dalla zona, permettete ai servizi di emergenza di fare il loro lavoro e non condividete informazioni non confermate”.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3 — Fraser Knight (@Fraser_Knight) June 26, 2020

Eugenio Palazzini