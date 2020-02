Londra, 2 feb – Almeno 3 persone sono state accoltellate a Streatham, quartiere a sud di Londra, in quello che la polizia ha definito un incidente di matrice “terroristica” parlando di “stile jihadista”. L’aggressore indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba, forse falso. Lo ha riportato l’emittente SkyNews, riferendo che gli agenti avrebbero sparato ad un uomo, probabilmente l’assaltatore, uccidendolo. La polizia ha isolato l’area.

In un tweet la polizia londinese ha riferito che “in questa fase si ritiene che un certo numero di persone siano state accoltellate nel quartiere meridionale londinese di Streatham”. Le circostanze dell’incidente sono al momento tutte da chiarire. La polizia sta indagando, dopo aver ufficializzato che l’aggressore è stato dichiarato morto sulla scena attorno alle 14 locali, le 15 in Italia. La sua identità non è per ora nota.