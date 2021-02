Roma, 1 feb – Continuano le badogliate dei «pentiti» di QAnon che, vista affondare la nave, – o per meglio dire, il baraccone – dopo lo sfortunato assalto al Congresso, lo abbandonano in fretta e furia.

I QAnon abbandonano la nave

Come Jake «lo sciamano» Angeli, che è già pronto a sputtanare l’ex presidente Usa Trump, addossandogli la colpa dell’occupazione di Capitol Hill e additandolo come istigatore della «marcia su Washington», il tutto per ottenere uno sconto di pena.

O come L’ex sostenitore di QAnon, intervistato alcuni giorni fa dal giornalista e anchorman della Cnn Anderson Cooper. L’uomo ha raccontato ad Anderson di aver creduto alle strampalate teorie cospirazioniste basate sulle «rivelazioni» online del misterioso e anonimo utente Q. Tra queste, spiccano particolarmente le accuse di pedofilia e satanismo nei confronti di esponenti del Partito democratico Usa (la Clinton su tutti), uomini d’affari e vip americani, tra cui attori e giornalisti. Anderson figurava nella lista. I QAnon, inoltre, sono convinti che dai bambini rapiti e violentati si ricavi una sostanza chiamata adrenocromo, molto ricercata dai suddetti vip, che ritarderebbe l’invecchiamento se ingerita.

Il pentito si rimangia tutto

«All’epoca credevi che democratici di alto livello e celebrità adorassero satana e bevessero il sangue dei bambini?», chiede il giornalista all’ex QAnon nel corso di un report speciale sulla diffusione delle teorie QAnon negli Stati Uniti, Inside the QAnon Conspiracy. «Anderson, pensavo che lo facessi e vorrei scusarmi per questo. Mi scuso per aver pensato che mangiavi i bambini», risponde contrito l’intervistato. «Ma c’era qualcosa in me che ti ha portato ad avere questa convinzione?», incalza il giornalista. «Credo perché Q ti aveva nominato, e lo aveva fatto molto presto. Poi ha parlato anche della tua famiglia. Sarò sincero, la gente in realtà ne parla ancora oggi».

Cristina Gauri