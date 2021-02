La regione dello Yukon, prevalentemente abitata da nativi, ha un tasso di vaccinazione più elevato rispetto al resto del Canada. Proorio lì si è voluta dirigere la coppia, decisa a fare carte letteralmente false e pur di ricevere l’agognata dose. Per accedere al vaccino i due miliardari si sono finti, per giorni, camerieri in un modesto motel situato nella piccola comunità di Beaver Creek, al confine con lo stato americano dell’Alaska. Erano approdati lì con un aereo privato, dopo l’arrivo ​​nella città di Whitehorse da Vancouver.

La messinscena, dopotutto, sembrava aver funzionato. Gli operatori avevano creduto al racconto dei due, che avevano così ottenuto una dose a testa di vaccino. A tradirli è stata la richiesta, inoltrata alla comunità di Beaver Creek, di essere accompagnati in aeroporto subito dopo la vaccinazione.

Il Ceo è stato licenziato