Roma, 21 mar – Terribile schianto in Cina, dove un aereo passeggeri nella regione meridionale del Guangxi. Stando a quanto riferito dai media cinesi, si tratta di un Boeing 737 della China Eastern, con 133 persone a bordo, che stava volando da Kunming a Guangzhou.

#BREAKING: An incident has happened to a passenger plane of China Eastern airlines with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown. pic.twitter.com/PCcstWADDl

— zx liu (@Liuzxjack) March 21, 2022