Roma, 24 nov – Dichotomie. Ovvero dicotomia, nella lingua teutonica: è questo, forse, il termine che ben riassume l’ultimo provvedimento legislativo sulla parità di genere appena approvato in Germania. Il governo Merkel introdurrà una quota rosa del 30% obbligatoria per i consigli di amministrazione di società tedesche quotate in borsa. L’intesa, raggiunta lo scorso fine settimana tra i cristiano-democratici e i socialisti dell’SPD, prevede che i consigli di amministrazione con più di tre membri debbano includere almeno una donna.

Un errore evidente

Perché definirla una dicotomia? Poiché essendo un concetto scindibile in due categorie opposte presta il fianco ad una interpretazione non univoca. Ostentato dai suoi sostenitori come salvifica norma a tutela della parità dei sessi, la legge sulle quota rosa risulta essere più un boomerang facilmente utilizzabile dai suoi detrattori. Varare un provvedimento del genere significa comunicare che il genere femminile sia una “minoranza” (l’ennesima) da tutelare nei confronti di una società maschilista, o presunta tale. Quasi come se le donne fossero delle persone con disabilità cui riservare una corsia preferenziale. Non è forse proprio questo un messaggio classista?

Sarebbe ben più apprezzabile, invece, esaltare un altro tipo di messaggio, in nome di una vera parità di genere tra uomo e donna: il merito. Ossia, promuovere l’ascesa di un lavoratore basandosi sull’effettivo merito dimostrato sul campo, sulle competenze maturate, misurando così la sua capacità di poter contribuire ai processi aziendali indipendentemente dal genere sessuale di appartenenza. In parole povere, è necessario che i migliori arrivino al vertice senza aiutino. Un cda composto da soli uomini o sole donne è un dato nei confronti del quale un governo non dovrebbe legiferare interferendo ingiustificatamente nelle dinamiche di un impresa privata.

Lorenzo Leoncini