Roma, 24 nov – Anche dalle regioni iniziano a muoversi per contrastare lo strapotere delle multinazionali dell’e-commerce. Prova ne è quanto proposto oggi dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che ha presentato una proposta di legge specifica per introdurre una maxi tassa su Amazon e i colossi del commercio online. Si tratta di una proposta che riguarda tutte le grandi aziende con un fatturato globale di almeno 750 milioni di euro di cui 5,5 milioni in Italia e verrà discussa in consiglio regionale già nella giornata odierna, dopo essere già stata approvata dalla giunta.

Il Piemonte intende così sostenere efficacemente il commercio locale e stimolare le altre Regioni ad attuare provvedimenti analoghi. Si tratterebbe infatti della prima legge ad hoc in Italia e potrebbe diventare nazionale se almeno altri quattro consigli regionali dovessero condividerla. In quest’ultimo caso difatti approderebbe in Parlamento.

Cosa prevede la legge

Nel dettaglio, la proposta prevede che le multinazionali del e-commerce vengano tassate al 15% e al 30% in caso di negozi chiusi per decreto governativo. Attualmente la tassazione è del 3%. Inutile dire che si tratta di una misura fortemente auspicata dai commercianti italiani, che oltretutto, stando alle stime del Piemonte, porterebbe a livello nazionale un introito annuale di 2 miliardi di euro a fronte dei 700 milioni attuali. E sempre nel progetto della Regione, la differenza verrebbe usata per supportare le piccole imprese.

“Sono un liberale – ha dichiarato il presidente Cirio – ma esserlo vuole dire garantire a tutti di partire dallo stesso punto. Perché l’e-commerce ha aumentato del 31% le vendite dall’inizio dell’anno? Non perché è più bravo, ma perché i competitori erano chiusi a causa del Covid. Se guadagni di più noi ti facciamo i complimenti, ma se lo fai perché agli altri è impedito di lavorare per una decisione dello Stato necessaria per tutelare salute pubblica, allora c’è una distorsione. Ed è proprio questa distorsione che la nostra proposta di modifica della web tax intende correggere“, ha detto Cirio.

Alessandro Della Guglia